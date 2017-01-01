Во Львове ликвидировали ЖЭКи

С Нового года во Львове не будет ЖЭКов, на данный момент проводят срочную инвентаризацию всего жилого фонда.

Львов с нового года ликвидировал все ЖЭКи, а многоэтажные дома списали с коммунального баланса, передает Сегодня.

В одной из львовских многоэтажек обанкротился кооператив, жители не платят за квартплату, а сам дом ничей. Подъезд и придомовую территорию жители убирают сами.

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"Мы давно уже нигде не прикреплены. Бездомные. Только в отличие от бомжей – есть, где переночевать. Пришлось сдавать из ЖЭКа справку, а ЖЭКа нет. И так я бегала туда-сюда везде и ничего не добилась," – делится львовянка Ирина Колисниченко.

Создать ОСМД жильцы не решились и пошли в соседскую управляющую компанию, которая взяла их к себе, так как территориальная принадлежность больше не важна.

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До 1 января ЖЭКи Львова должны оценить дома, осмотреть чердаки и подвалы и списать все дома со своего баланса. Практически все ЖЭКи провели реорганизацию стали коммунальными управляющими, фактически просто сменив вывеску и подняв тариф якобы из-за роста минимальной зарплаты.

"Вообще выполнение работ не изменилось, а добавилось только ответственности. Потому что ЛКП обслуживает 896 домов. А штат практически остался прежний. Чтобы обслужить такое количество народа, то надо очень-очень плодотворно работать всем работникам ЛКП, что пока нам удается", – говорит Валерий Таракулов, директор коммунальной управляющей компании.

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До 1 марта львовяне должны выбрать коммунального или частного управляющего, или создать ОСМД. Если же не выберут, то его им назначит городской совет без поддержки городского бюджета.

"Этот год является переходным. И на этот год предусмотрены средства и в общем фонде, и в бюджете для развития и ремонта домов, но будут ремонтировать дома те, которые больше всего нуждаются в ремонте. Это первый вопрос, и второй вопрос – все равно жители должны выбрать форму управления", – говорит Ирина Маруняк, директор департамента жилищного хозяйства Львовского городского совета.

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Финансирование ремонтов домов из бюджета Львова с 2020 года будет только по конкретным программам, а также с условием, что жители будут скидываться деньгами и оплачивать не меньше, чем треть расходов.

Ранее сообщалось, что за препятствование созданию ОСМД будут штрафовать. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №5499 об установлении ответственности за нарушение срока передачи документации на многоквартирный дом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома.