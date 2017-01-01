Стоимость аренды однушки в Украине выросла на 14%: Инфографика

Традиционно дороже всего будет снять квартиру в Киеве.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 14% depositphotos.com

Государственная служба статистики Украины опубликовали данные, в которых указано, что средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год выросла на 14% - с 2940 до 3352 грн в месяц, передают Финансы.

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Киев занял первое место среди аренды квартир, где можно снять квартиру за 6636 грн/мес в среднем. Одесса и Львов заняли втрое и третье места – 5456 и 4488 грн/мес, соответственно.

Дешевле всего можно снять квартиру в Луганской области (1783 грн/мес), Ивано-Франковской (1960 грн/мес) и Сумской (2022 грн/мес) областях.

Стоимость 1-комнатной квартиры в декабре 2018 года в разных областях Украины Финансы

Ранее сообщалось, сколько лет потратят украинцы, чтобы собрать на квартиру.