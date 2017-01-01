Мошенничество с посуточной арендой квартир: Как не попасться на уловки

Риелтор поделилась несколькими секретами безопасного оформления аренды.

Чаще всего обманывают с помощью ключа, который в итоге не подходит к съемной квартире depositphotos.com

Чаще всего обманывают с помощью ключа, который в итоге не подходит к съемной квартире. Сегодня рассказали, как избежать мошенничества со съемными квартирами.

Компания Виктории Самининой заплатила 2 тыс грн за три дня, чтобы отпраздновать Новый год в съемной квартире, но туда попасть так и не получилось.

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"Мы увидели, что ключ не подходит. Позвонили [арендодателю], но он не брал трубку. Потом мы выяснили, что договор подписан неправильно и ничего доказать нельзя. Соответственно, мы отпраздновали дома каждый у себя", – рассказывает Виктория.

Юлия Смирнова, риелтор, рассказала, что всегда перед тем как снимать квартиру, нужно посмотреть на нее, проверить техпаспорт и паспорт собственника. Слишком дешевые варианты также часто предлагают аферисты.

"Если мы говорим об однокомнатных квартирах в спальном районе, например, то ценовая политика ниже 300 гривен – повод задуматься. Потому что в принципе таких цен практически нет", – говорит Смирнова.

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Она считает, что 300 грн/день является средней ценой по областям в Украине. Она советует всегда подписывать договор аренды и специальный акт технического состояния имущества вне зависимости от количества дней съема.

"Перечень того, что есть [в квартире], в каком состоянии.... По крайней мере, [нужно] открыть и проверить на работоспособность все шкафчики, дверцы и все остальное", – советует Смирнова.

Этот документ сможет уберечь от неожиданных претензий со стороны собственника квартиры.

Ранее сообщалось, сколько лет потратят украинцы, чтобы собрать на квартиру. В первом полугодии 2018 года среднемесячные доходы одного домохозяйства составили 9249 грн.