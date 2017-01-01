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Парламент продлил мораторий на выселение людей из общежитий

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Для выселения просто не хватает денег.
Парламент продлил мораторий на выселение людей из общежитий
Парламент продлил мораторий на выселение людей из общежитий
depositphotos.com

Народные депутаты 241 голосом проголосовали за закон, который запрещает выселений людей из общежитий, передает UBR.

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Прежде, чем депутаты выступят "за", ждут пока заработает Общегосударственная целевая программа передачи общежитий в собственность территориальных общин. Но программа должна была стартовать еще в 2017 году и закончиться в 2022 году, но пока не дошла даже до Верховной Рады.

Мораторий был установлен на 3 года, но с тех пор его продлевали уже несколько раз. Так, по закону нельзя выселять людей из общежитий, которые были построены до 1 декабря 1991 года. Забирать у людей жилье также запрещено, при условии, что это не передача в коммунальную собственность городских, поселковых или сельских советов в соответствии с законом.

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Сам закон не предусматривает выделение дополнительных средств из государственного или местных бюджетов, но Общегосударственная целевая программа потребует дополнительного финансирования.

Ранее сообщалось, что в Украине разрешили приватизацию комнат в общежитиях. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

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Теги: общежитие, народные депутаты, верховная рада, мораторий на выселение, Общегосударственная целевая программа
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