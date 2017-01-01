Парламент продлил мораторий на выселение людей из общежитий

Для выселения просто не хватает денег.

Народные депутаты 241 голосом проголосовали за закон, который запрещает выселений людей из общежитий, передает UBR.

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Прежде, чем депутаты выступят "за", ждут пока заработает Общегосударственная целевая программа передачи общежитий в собственность территориальных общин. Но программа должна была стартовать еще в 2017 году и закончиться в 2022 году, но пока не дошла даже до Верховной Рады.

Мораторий был установлен на 3 года, но с тех пор его продлевали уже несколько раз. Так, по закону нельзя выселять людей из общежитий, которые были построены до 1 декабря 1991 года. Забирать у людей жилье также запрещено, при условии, что это не передача в коммунальную собственность городских, поселковых или сельских советов в соответствии с законом.

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Сам закон не предусматривает выделение дополнительных средств из государственного или местных бюджетов, но Общегосударственная целевая программа потребует дополнительного финансирования.

Ранее сообщалось, что в Украине разрешили приватизацию комнат в общежитиях. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.