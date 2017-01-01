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ТОП-10 лучших районов Киева за 2018 год: Инфографика

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Третий год подряд первое место забирает Голосеево.
Голосеево занимает первое место третий год подряд
Голосеево занимает первое место третий год подряд
facebook.com/flyingoverkiev

В голосовании за лучший район Киева приняли участие 55 жилых массивов столицы, а голосовали за них зарегистрированные пользователи с высоким рейтингом на портале Domik.ua. Каждый участник мог проголосовать за самый комфортный район по его мнению. 

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Так, на первом месте с 10% оказался жилой массив Голосеево. К слову, это уже третий год подряд, когда район получает 1 место среди остальных.

Но в 2018 году первое место разделили и Осокорки с 10% выборов. В 2017 году жилой массив занимал 7 место. 

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Второе место разделили между собой Подол и Оазис (Оболонская набережная), которые получили по 6% голосов. За ними с 5% третье место разделили Верхний Печерск и Оболонь.

Отмечается, что в 2017 году тройку лидеров составили Голосеево, Оазис (Оболонская набережная) и Оболонь (кроме Оазиса), а в 2016 эти места были отданы Голосееву, Печерску и Оазису.

Первое место разделили Голосеево и Осокорки
Первое место разделили Голосеево и Осокорки
domik.ua

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Так, худшими районами, которые не набрали ни одного голоса стали: Чоколовка, Саперная Слободка, Старая Дарница, ДВРЗ, Бортничи, Караваевы дачи, Корчеватое, Быковня, Первомайский массив, Новое Строение, Феофания, Позняки-север, Лесной.

Отмечается, что возможны низкий рейтинг объясняется удаленностью от центра, плохой социальной инфраструктурой и малым количеством новых жилых комплексов.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м. 

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