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Компания Microsoft построит дешевое жилье за 500 млн долларов

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В первую очередь строительство будет предназначено для обеспечения жильем сотрудников.
Microsoft потратят пол миллиона долларов на постройку доступного жилья в Сиэтле
Microsoft потратят пол миллиона долларов на постройку доступного жилья в Сиэтле
Getty Images

Microsoft построят жилой квартал вокруг Сиэтла, который располагается рядом с их штаб-квартирой и потратит на это 500 млн долларов, передает UBR.

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Отмечается, что купить жилье в Сиэтле очень сложно из-за отсутствия предложений на вторичном рынке, когда как покупка на первичном рынке обойдется в не менее 500 тыс долларов.

Проблему хотели решить с помощью налога в 275 долларов за каждого сотрудника компании, но Amazon был против. На данный момент Microsoft имеет в резервах 135 млрд долларов, потому 500 миллионов долларов переведут в фонд и поделят на несколько частей: 225 млн долл получат девелоперы по ставке ниже рыночной, а еще 250 млн долларов отдадут на поддержку строительства по рыночным ставкам.

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Проценты от займов пойдут в этот же фонд. Оставшиеся 25 миллионов долларов планируют отдать на поддержку бедняков и бездомных, где последних насчитывается не менее 12 тысяч. На данный момент на проблемы бездомных город тратит 90 миллионов в год.

В планы компании входит расширения кампуса в Редмонде, где началась история компании.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис поиска жилья Airbnb построит собственное жилье в 2019. Airbnb заявили, что новая функция Backyard предоставит возможность проектировать и строить собственные дома.

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Теги: стройка, дома, массовая застройка, застройка, бюджетное жилье, дешевое жилье, доступное жилье, Microsoft
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.01.2019, 14:32
Оценка:  0
гость
Ооо так значит и Рошен так тоже будет строить, нам США отец, нам Европа мать))
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