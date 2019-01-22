Недвижимость в Украине подорожает: Какими будут цены и тренды в 2019

Эксперты прогнозируют подорожание первичного жилья, покупатели будут чаще приобретать квартиры в малоэтажках в пригороде.

В 2019 году прогнозируют развитие тенденций прошлого года. Так, специалисты Конфедерации строителей Украины ожидают, что квартиры будут уменьшаться в площади, но повышаться в стоимости за квадратный метр из-за роста цен на материалы, повышения средней заработной платы и изменений стройнорм, передает Сегодня.

Читай также: Компания Microsoft построит дешевое жилье за 500 млн долларов

Больше будут строить для комфорта людей с инвалидностью – пандусы, более широкие дверные проемы, проходы и прочего.

Более всего ожидается спрос на 1-комнатные квартиры площадью до 40 кв м и 2-комнатные площадью в 50-55 кв м. Из-за спроса они будут дорожать в Киеве на 20% и в других облцентрах на 10-12%. То есть в Киеве с 13 до 15 тыс грн за кв м, а в других городах с 10-11 тыс грн до 11-12 тыс грн за кв м.

Читай также: ТОП-10 лучших районов Киева за 2018 год: Инфографика

Эксперты отмечают, что ожидается больше строительства квартир «под ключ» (для продажи и для сдачи в долгосрочную аренду), а также будет улучшена планировка квартир, развита инфраструктура, паркинги, зоны отдыха и другие бонусы, которые повышают качество жизни.

В свою очередь риелторы ожидают меньшего роста цен – напервичном рынке на 10-12%, а на вторичном на 5-7% на жилье возрастом 50-60 лет и более.

Читай также: Стоимость аренды однушки в Украине выросла на 14%: Инфографика

"Самым активным станет рынок малоэтажного жилья, расположенного в пригороде, это так называемые кварталы, которых много в окрестностях Киева. Оно новое, в отличие от вторички, ресурс которой истекает, оно дешевле, чем в городе, и комфортнее для проживания, чем плотно застроенные 22—25-этажными высотками спальные районы. Недостаток — плохие дороги с низкой пропускной способностью и инфраструктура. Поэтому вторичный рынок будет брать хорошей инфраструктурой — наличием в пешей доступности школ, детсадов, поликлиник, магазинов", - рассказал президент союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин.

Ранее сообщалось, сколько лет потратят украинцы, чтобы собрать на квартиру. В первом полугодии 2018 года среднемесячные доходы одного домохозяйства составили 9249 грн.