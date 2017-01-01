Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве спасают уникальный дом со змеями

Комментариев: 0
Планируется, что реставрация займет не один год.
Дом со змеями был построен в 1910-1911 годах
Дом со змеями был построен в 1910-1911 годах
facebook.com

Дом со змеями в Киеве на улице Большая Житомирская, 32 был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского. На сегодня дом находился в запустении долгие года, однако городские власти столицы одобрили проект его реставрации.

Читай также: Крещатик отремонтируют за 10 млн гривен, а Майдан за 5,5 млн

Построен дом был трехэтажным, но во время советского союза над появился еще один этаж, а свое название он получил благодаря лепнине на фасаде в виде листьев каштанов и каменных змей.

"Здание находится в частной собственности, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения", – сообщил Александр Никоряк, директор департамента охраны культурного наследия КГГА.

Читай также: Мемориал Героев Небесной Сотни построят за 149 млн гривен – СМИ

Сейчас в здании ведуться подготовительные работы, а о их старте и по итогу выполнения исполнитель должен будет уведомить департамент в недельный срок.

"Длятся подготовительные работы с ноября. Как только будет получено генеральное разрешение на реставрацию от города, начнутся ремонтно-реставрационные работы. Надеемся, что это будет уже в ближайшее время", – подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в Киеве отреставрируют Дом с химерами за 18,4 млн гривен до конца 2019 года.

Поделись:
Теги: дом со змеями, дом в киеве, реставрация, ремонт дома, исторический памятник архитектуры, архитектура киева, история киева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь