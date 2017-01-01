В Киеве спасают уникальный дом со змеями

Планируется, что реставрация займет не один год.

Дом со змеями был построен в 1910-1911 годах facebook.com

Дом со змеями в Киеве на улице Большая Житомирская, 32 был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского. На сегодня дом находился в запустении долгие года, однако городские власти столицы одобрили проект его реставрации.

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Построен дом был трехэтажным, но во время советского союза над появился еще один этаж, а свое название он получил благодаря лепнине на фасаде в виде листьев каштанов и каменных змей.

"Здание находится в частной собственности, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения", – сообщил Александр Никоряк, директор департамента охраны культурного наследия КГГА.

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Сейчас в здании ведуться подготовительные работы, а о их старте и по итогу выполнения исполнитель должен будет уведомить департамент в недельный срок.

"Длятся подготовительные работы с ноября. Как только будет получено генеральное разрешение на реставрацию от города, начнутся ремонтно-реставрационные работы. Надеемся, что это будет уже в ближайшее время", – подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в Киеве отреставрируют Дом с химерами за 18,4 млн гривен до конца 2019 года.