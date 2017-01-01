Где в 2018 году подешевели квадратные метры в новострояках: Инфографика

В прошлом году в эксплуатацию было сдано 1163 новых домов в областях Украины.

В 2018 году в эксплуатацию ввели 1163 новых жилых дома depositphotos.com

Аналитический центр Dom.ria сообщил, что в 2018 году в Украине застройщики сдали в эксплуатацию на четверть новостроек больше, чем в 2017 – 1163 новых жилых домов, передают Финансы.

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Из них полностью распродано квартир было только в 189 домах, а большую половину из них в первом полугодии 2018го.

Первичное жилье больше всего раскупили в Киевской, Львовской и Харьковской областях. К примеру, в Киеве продали более 15% или 70 новостроек, во Львове 19 многоэтажек (10% домов, представленных в области), и 15 домов на Харьковщине, что составляет 30% новых многоэтажек по области.

Отличились Сумская, Черниговская, Полтавская, Запорожская и Тернопольская области, где количество новостроек выросло, но полностью распроданных нет ни одной.

В Кировоградской области в 2018 не было построено ни одного жилого дома dom.ria

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Так, средняя стоимость за кв м выросла в общем на 8%, где в Киеве квадраты подорожали на 46%, во Львове на 19%, а в Чернигове на 20%. Но в Ивано-Франковской, Полтавской и Черкасской областях квадраты стали дешевле на 12%, 4% и 6%, соответственно.

Областями, у которых изменений в стоимости не произошло, являются Винницкая, Закарпатская и Сумская области.

В Ивано-Франковской, Полтавской и Черкасской областях квадратные метры стали дешевле dom.ria

Ранее сообщалось, какими будут цены и тренды в 2019 на недвижимость в Украине. Эксперты прогнозируют подорожание первичного жилья, покупатели будут чаще приобретать квартиры в малоэтажках в пригороде.