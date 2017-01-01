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В Украине строительная отрасль за год выросла на 4%

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Лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Одесская, Днепропетровская и Харьковская области, а также Киев.
Объемы строительства в Украине растут
Объемы строительства в Украине растут
depositphotos.com

По итогам 2018 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 136,3 млрд гривен, индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%. Такие данные в четверг, 24 января, обнародовал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook

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"В 2018-м строительная отрасль продолжила демонстрировать стабильный рост. И это учитывая большой рывок, который состоялся в области годом ранее. Мы сохранили и улучшили прошедшие показатели. Было выполнено строительных работ более чем на 136 млрд грн. По отношению к 2017 году – это рост на 4,4%", – написал он.

Парцхаладзе напомнил, что в 2018-м году был принят ряд важных изменений для упрощения деятельности в строительстве и улучшения жизни людей. 

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"Мы сделали около 500 качественных изменений для безопасности и комфорта украинцев. В действие вступили важные для отрасли государственные строительные нормы (ГСН) по градостроительству, проектированию школ, детсадов, улиц и дорог, упрощено выполнение несложных строительных работ. Все это положительно повлияло на развитие отрасли", – добавил замминистра.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 109%, зданий – 99,9% (жилых – 98,4%, нежилых – 101,2%).

В разрезе регионов, лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Одесская область (15,3 млрд гривен), Днепропетровская область (13,5 млрд гривен), Харьковская область (12,7 млрд гривен) и Киев (30,1 млрд гривен). 

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Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 72,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты – 18,6% и 8,6% соответственно.

Ранее сообщалось, где в 2018 году подешевели квадратные метры в новостроях. В прошлом году в эксплуатацию было сдано 1163 новых домов в областях Украины.

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Теги: Украина, рост, строительство, строители, регионы, индексы, индекс, Минрегион, строительная отрасль
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