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На Сицилии распродают дома всего за 1 евро

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Таким образом местные жители пытаются предотвратить "вымирание" города.
В Италии распродают дома по 1 евро
В Италии распродают дома по 1 евро
facebook.com/sambuca.disicilia

В Италии на острове Сицилия выставлено на продажу десятки жилых домов стоимостью всего за 1 евро. Такое решение было принято в связи с тем, что уже к 2018 году в небольшом городке Самбука-ди-Сицилия, что на острове, осталось всего 6 тысяч человек, передает 34 travel. 

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Но ограничиться 1 евро не получиться, так как здания потребуют ремонта, на который придется потратить не менее 15 тыс евро. При чем реконструкцию нужно завершить в течении 3 лет и в добавок дать залог в 5 тыс евро, который вернут после.

Множество продаваемых вилл расположены в районе, который выглядит как лабиринт каменных порталов и запутанных переулков шириной не больше метра. Почти все домики двухэтажные с внутренними двориками, садами и террасами. 

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Это не впервые в Италии выставляют дома на продажу за такую малую оплату, чтобы привлечь новых жителей. Но Самбука-ди-Сицилия отличается тем, что все дома находятся не в частной собственности, а в городской, потому совершить сделку будет очень просто и быстро.

Так, уже 10 домов было продано новым владельцам, среди желающих уже есть испанцы, французы и швейцарцы.

Ранее сообщалось, что заброшенные дома в Японии отдают даром или распродают по низким ценам.

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Kostos    24.01.2019, 12:25
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Kostos
Ага... Бесплатный сыр только в мышеловке... Если местные не купили то
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