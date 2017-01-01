Госстат подсчитал, как подорожали квартиры в Украине: Инфографика
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На вторичном рынке в 2018 году квартиры подорожали по сравнению с 2017 годом на 5%. Рост цен на первичном рынке составил 5,4%. Об сообщила Государственная служба статистики Украины.
На вторичном рынке больше всего за прошлый год подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры - на 5,7%. Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 3,4%.
Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в 2018 году больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 6,1%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,1%, а трехкомнатные - на 4,8%.
Также в сообщении Госстата отмечается, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
Ранее сообщалось, где в 2018 году подешевели квадратные метры в новостроях. В прошлом году в эксплуатацию было сдано 1163 новых домов в областях Украины.
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