Госстат подсчитал, как подорожали квартиры в Украине: Инфографика

Как на вторичном, так и на первичном рынках больше всего за 2018 год подорожали однокомнатные квартиры.

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На вторичном рынке в 2018 году квартиры подорожали по сравнению с 2017 годом на 5%. Рост цен на первичном рынке составил 5,4%. Об сообщила Государственная служба статистики Украины.

На вторичном рынке больше всего за прошлый год подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры - на 5,7%. Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 3,4%.

Стоимость квартир в Киеве и областных центрах Корреспондент.net

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в 2018 году больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 6,1%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,1%, а трехкомнатные - на 4,8%.

Также в сообщении Госстата отмечается, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.

Ранее сообщалось, где в 2018 году подешевели квадратные метры в новостроях. В прошлом году в эксплуатацию было сдано 1163 новых домов в областях Украины.