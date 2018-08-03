Новостройки дорожают из-за нехватки рабочей силы – эксперт

За январь квартиры в новостроях в Киеве подорожали на 3% за кв м.

Минимальная цена квадрата в январе 2019 по сравнению с декабрем 2018 увеличилась на 1,88% depositphotos.com

Виктория Берещак, главный редактор онлайн-журнала о новостройках 3m2 рассказала, что цены на стройматериалы и требования работников о повышении заработной платы вынуждают застройщиков подымать цены на квартиры, передает UBR.

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Они отметила, что с января 2018 года по январь 2019 года средняя цена кв м в Киеве выросла на 6,76%, а вот самые дешевые метры стали продаваться по 16,3 тыс грн.

"Минимальная цена "квадрата" в январе 2019-го по сравнению с декабрем 2018-го увеличилась на 1,88% (или на 300 грн). При этом за год самое дешевое жилье прибавило 5,15% (или 800 грн за м2)", — подметила Виктория Берещак.

Эксперты в прошлом году объясняли подорожание курсовыми колебаниями, хотя доллар был практически стабилен. В цену квадрата застройщики также включают цену на рекламу проектов.

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Кроме этого, рассказывали о повсеместном увеличении стоимости земельных участков (на 5-10%), архитектурных проектов (от 15%) и работ, связанных с подключением к инженерным сетям (8-12%).

Виктория Берещак уверена, что в ближайшие 2-3 месяца цена на рынке недвижимости в Киеве колебаться не будет, но все будет зависеть от стабильности в экономике.

"Причиной для пересмотра цен может стать рост себестоимости строительства. Например, из-за резкой нехватки квалифицированной рабочей силы и продолжающегося оттока строителей за рубеж, многие компании уже сейчас рассматривают возможность существенного увеличения оплаты труда: по нашим данным, в 2019 году рост зарплат строителей может составить около 30% и выше", — заметила Виктория Берещак.

Ранее сообщалось, что Госстат подсчитал, как подорожали квартиры в Украине: как на вторичном, так и на первичном рынках больше всего за 2018 год подорожали однокомнатные квартиры.