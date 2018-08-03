Как чиновники бесплатно получают квартиры в Киеве от службы – СМИ

Часть из 2500 квартир для госслужащих приватизирована, а еще часть уже перепродана.

Государственные органы закупают квартиры или получают от застройщиков для предоставления их сотрудникам без собственного жилья, которые они должны вернуть в случае увольнения. На учете в Киевской городской администрации стояло 2 500 квартир для госслужащих. Часть служебных квартир в элитных апартаментах на данный момент выведена с их статуса, а еще часть была продана сразу после приватизации, передает Bihus.

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Александр Касминин был назначен экс-президентом Виктором Януковичем на должность судьи Конституционного суда и в 2013 году получил в пользование квартиру площадью в 150 кв м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – Панорама на Печерске.

Примерно через год, в мае 2014 года, он добился приватизации квартиры через выведение апартаментов из числа служебных. Сейчас квартира стоит около 5 млн грн.

Александр Касминин добился приватизации квартиры через выведение апартаментов из числа служебных bihus.info

Зарплата судьи Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен, а жена Анфиса получила 3 млн грн в качестве дивидендов. Супруги также владеют несколькими объектами недвижимости в Полтаве.

Супруги Касминины также владеют несколькими объектами недвижимости в Полтаве bihus.info

Такой же схемой воспользовались и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и бывшая судья Тамара Грищенко. В той же Панораме на Печерске они получили служебные квартиры, которые со временем приватизировали.

Виктор МУженко также приватизировал предоставленное служебное жилье bihus.info

Например, Муженко получил квартиру в пользование в 2013 году, а уже в мае 2017 ее приватизировала жена – Муженко Наталия.

Тамара Грищенко смогла приватизировать квартиру уже через 2 года после отставки с должности судьи при том, что она владеет землей и недвижимостью в Киевской области.

Тамара Грищенко имеет жилье и участок в Киевской области bihus.info

Получил квартиру от государства и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил. Служебная квартира была выделена также на Печерске – на бульваре Дружбы народов,14-16. Сейчас он пытается попасть в Верховный суд через конкурс.

Получил квартиру от государства и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил bihus.info

Могил сообщил на собеседовании, что на момент получения квартиры его жена нуждалась в улучшении жилищных условий, а приватизированную квартиру уже продали. После продажи семья Могил купила апартаменты площадью в более 180 кв м на бульваре Леси Украинки. Также чета владеет 3 элитными иномарками и имеют значительные сбережения.

Семья Могил продала служебную квартиру сразу после приватизации bihus.info

Бывшие коллеги Сергея Могила также воспользовались служебным положением и приватизировали в том же ЖК на Дружбы народов. Отмечается, что Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко даже не пользуются бывшим служебным жильем. Прокопанич живет в элитных Гореничах под Киевом, которые оформлены на ее дочь, что пребывает в Канаде.

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Также у ее дочери есть квартира в Голосеевском районе, но все это имущество отсутствует в декларации Прокопанич, которая уже находится в отставке.

Михаил Запорощенко в 2015 году вообще перестал выходить на работу, как позже оказалось – он пребывал в Москве, а потом в оккупированном Крыму. Официально его уволили только в 2017, а информации о местонахождении нет. Приватизированная квартира зарегистрирована на сына Запорощенка.

Эдуард Соловьев, теперешний заместитель начальника следственного управления киевской полиции, приватизировал служебную квартиру в ЖК Хрустальные источники, что построен впритык к парку Феофания.

Эдуард Соловьев приватизировал служебную квартиру в ЖК Хрустальные источники bihus.info

На должность в Киеве его назначили недавно, а до этого Соловьев работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Донецкой области.

В декларации следователя - кольца с бриллиантами, золото, коллекция монет и немало наличных - 106 тыс долларов, 30 тыс евро, 6 тыс франков. С авто - Мерседес Е200 и Ситроен ДС5. А жена владеет бизнесом - аптеками, объединенными в ООО Салюс-Фарм.

Ранее сообщалось, какими активами обладают кандидаты в президенты. Кандидаты в президенты задекларировали дома, землю и миллионы наличными.