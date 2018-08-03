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Как чиновники бесплатно получают квартиры в Киеве от службы – СМИ

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Часть из 2500 квартир для госслужащих приватизирована, а еще часть уже перепродана.
Как Виктор Муженко и другие госслужащие приватизируют государственные квартиры
Как Виктор Муженко и другие госслужащие приватизируют государственные квартиры
facebook.com/v.muzhenko

Государственные органы закупают квартиры или получают от застройщиков для предоставления их сотрудникам без собственного жилья, которые они должны вернуть в случае увольнения. На учете в Киевской городской администрации стояло 2 500 квартир для госслужащих. Часть служебных квартир в элитных апартаментах на данный момент выведена с их статуса, а еще часть была продана сразу после приватизации, передает Bihus. 

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Александр Касминин был назначен экс-президентом Виктором Януковичем на должность судьи Конституционного суда и в 2013 году получил в пользование квартиру площадью в 150 кв м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – Панорама на Печерске.

Примерно через год, в мае 2014 года, он добился приватизации квартиры через выведение апартаментов из числа служебных. Сейчас квартира стоит около 5 млн грн.

Александр Касминин добился приватизации квартиры через выведение апартаментов из числа служебных
Александр Касминин добился приватизации квартиры через выведение апартаментов из числа служебных
bihus.info

Зарплата судьи Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен, а жена Анфиса получила 3 млн грн в качестве дивидендов. Супруги также владеют несколькими объектами недвижимости в Полтаве.

Супруги Касминины также владеют несколькими объектами недвижимости в Полтаве
Супруги Касминины также владеют несколькими объектами недвижимости в Полтаве
bihus.info

Такой же схемой воспользовались и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и бывшая судья Тамара Грищенко. В той же Панораме на Печерске они получили служебные квартиры, которые со временем приватизировали.

Виктор МУженко также приватизировал предоставленное служебное жилье
Виктор МУженко также приватизировал предоставленное служебное жилье
bihus.info

Например, Муженко получил квартиру в пользование в 2013 году, а уже в мае 2017 ее приватизировала жена – Муженко Наталия.

Тамара Грищенко смогла приватизировать квартиру уже через 2 года после отставки с должности судьи при том, что она владеет землей и недвижимостью в Киевской области.

Тамара Грищенко имеет жилье и участок в Киевской области
Тамара Грищенко имеет жилье и участок в Киевской области
bihus.info

Получил квартиру от государства и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил. Служебная квартира была выделена также на Печерске – на бульваре Дружбы народов,14-16. Сейчас он пытается попасть в Верховный суд через конкурс.

Получил квартиру от государства и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил
Получил квартиру от государства и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил
bihus.info

Могил сообщил на собеседовании, что на момент получения квартиры его жена нуждалась в улучшении жилищных условий, а приватизированную квартиру уже продали. После продажи семья Могил купила апартаменты площадью в более 180 кв м на бульваре Леси Украинки. Также чета владеет 3 элитными иномарками и имеют значительные сбережения.

Семья Могил продала служебную квартиру сразу после приватизации
Семья Могил продала служебную квартиру сразу после приватизации
bihus.info

Бывшие коллеги Сергея Могила также воспользовались служебным положением и приватизировали в том же ЖК на Дружбы народов. Отмечается, что Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко даже не пользуются бывшим служебным жильем. Прокопанич живет в элитных Гореничах под Киевом, которые оформлены на ее дочь, что пребывает в Канаде. 

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Также у ее дочери есть квартира в Голосеевском районе, но все это имущество отсутствует в декларации Прокопанич, которая уже находится в отставке.

Михаил Запорощенко в 2015 году вообще перестал выходить на работу, как позже оказалось – он пребывал в Москве, а потом в оккупированном Крыму. Официально его уволили только в 2017, а информации о местонахождении нет. Приватизированная квартира зарегистрирована на сына Запорощенка.

Эдуард Соловьев, теперешний заместитель начальника следственного управления киевской полиции, приватизировал служебную квартиру в ЖК Хрустальные источники, что построен впритык к парку Феофания.

Эдуард Соловьев приватизировал служебную квартиру в ЖК Хрустальные источники
Эдуард Соловьев приватизировал служебную квартиру в ЖК Хрустальные источники
bihus.info

На должность в Киеве его назначили недавно, а до этого Соловьев работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Донецкой области.

В декларации следователя - кольца с бриллиантами, золото, коллекция монет и немало наличных - 106 тыс долларов, 30 тыс евро, 6 тыс франков. С авто - Мерседес Е200 и Ситроен ДС5. А жена владеет бизнесом - аптеками, объединенными в ООО Салюс-Фарм.

Ранее сообщалось, какими активами обладают кандидаты в президенты. Кандидаты в президенты задекларировали дома, землю и миллионы наличными.

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Теги: коррупция, коррупционеры, коррупционные схемы, квартиры для госслужащих, приватизация службного жилья
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