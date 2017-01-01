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Гостинный двор снова принадлежит государству

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Здание окончательно стало собственностью Украины.
Гостинный двор вернули в собственность государства
Гостинный двор вернули в собственность государства
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Права собственности зданием Гостинного двора на Контрактовой площади в Киеве окончательно перешли 21 января 2019 года Фонду госимущества, передает UBR. 

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Сейчас площадь памятника составляет 12 752 кв м, но еще в 1994 году, когда двор находился в аренде Укрреставрации, он составлял площадь в 9433 кв м. Срок аренды должен был продлится до 2019 года.

Николай Азаров, бывший премьер-министр и соратник беглого президента Виктора Януковича, в 2011 году исключил Гостинный двор из списка памятников архитектуры. Только в 2015 году постановление Азарова признали незаконным и недействительным.

Но Региональное отделение Фонда госимущества в феврале 2012 года согласилось провести реконструкцию здания, а исполком КГГА в свою очередь поручил Укрреставрации проводить работы и превратить Гостинный двор в торгово-офисный центр. 

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В 2014-2016 году проходили суды, решениями которых, строительные работы прекратились, а на данный момент здания находится в состоянии незавершенного строительства-реконструкции и ограждено забором.

Верховный суд Украины санкционировал возвращение Гостинного двора в государственную площадь в мае 2018 года. И уже в конце февраля 2019 года Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул государству здание Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве спасают уникальный дом со змеями. Планируется, что реставрация займет не один год.

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Теги: Гостинный двор, госимущество, реставрация, ремонт дома, исторический памятник архитектуры, архитектура киева, история киева
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