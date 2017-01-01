Украину ожидает 9 новых строительных правил: Что изменится

Новые правила делают акцент на пожарной безопасности, а застройщики обещают не поднимать цен.

Проект об изменении государственных строительных норм рассмотрят уже 8 февраля в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ, передает UBR.

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Проект предусматривает 9 главных правил. Например, помещения общественного назначения (спортзалы, кружки и пр.) позволят размещать выше 3-го этажа. Они должны быть отделены стенами повышенной пожаростойкости и оборудованы отдельной системой пожаротушения (для предотвращения распространения огня на жилые зоны дома).

Кафе и рестораны с 250 и более посадочными местами открывать разрешат с отдельными входами, а садики и ясли можно будет открыть только на первых двух этажах жилого дома.

Кухни ниши (встроенный кухонный уголок без обеденной зоны) обяжут оборудовать вентиляцией. Там можно будет устанавливать только электроплиту, газовую поставить не дадут. Это правило позволяет легализировать мини-квартиры.

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Лифт из подземного паркинга можно будет заводить в дом на первый этаж, а маленькие лифты можно будет устанавливать, если в доме их планируется 2 и более (с грузоподъемностью 400 кг, вместо прежних 640 кг).

Скорость устанавливаемого лифта будет зависеть от этажности дома: до 9 этажей можно ставить среднескоростные (1,6 м/с), в более высоких домах — скоростные (2,5 м/с).

"Еще для повышения комфортности проживания рекомендуется оборудовать лифтами жилые дома от 5 этаже и выше (по старым нормам было от 3-х). Но вряд ли эта норма станет популярной, так как от уменьшения количества продаваемых площадей за счет монтажа лифтовых шахт стоимость объекта и, соответственно, квартир, вырастет на 10-15%", — отметил директор по развитию компании Novbud Вячеслав Павлов.

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Строить мусоропроводы можно, но с учетом оборудования в них системы пожаротушения, а также в домах 16 этажей и выше в каждую квартиру начнут устанавливать обязательный пожарный кран-комплект с катушкой-рукавом длинной не менее 15 м.

Последняя норма вызвала больше всего споров, так как установить такой шланг в каждую квартиру не так просто, утверждают специалисты.

"В новой редакции ГСН сделан особый акцент на противопожарной безопасности, в том числе, и встроенных детских садов. По моему мнению, чрезмерное внимание на этом моменте вполне логично, ведь до сегодняшнего дня застройщики сами для себя ищут оптимальную модель защиты своих покупателей. Но, оговорюсь, сдача объекта в эксплуатацию еще не означает, что все нормы будут соблюдены. Очень важно, как будут эксплуатироваться ЖК, как в них будут соблюдаться все пожарные нормы", — подчеркнул управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов.

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Многие застройщики уже строят по новым правилам и обещают, что на цены это никак не повлияет.

"Предложенные поправки в ГСН никоим образом не скажутся на текущем уровне цен. Ведь новая редакция строительных норм — это возможность узаконить уже действующие принципы создания многофункциональных жилых комплексов. То есть, по новым нормам уже строят дома, а отдельные бюрократические ремарки могут быть полезны для будущих проектов или новых девелоперов", — сказал начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов новостройки дорожают из-за нехватки рабочей силы. За январь квартиры в новостроях в Киеве подорожали на 3% за кв м.