Где украинцы покупают квартиры в новостройках больше всего

В Украине построили более тысячи новых домов.

В 2018 году в Украине было построено на четверть больше домов, чем в 2017 году. В итоге всего сдали в эксплуатацию 1 163 здания, передает ТСН.

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Больше всего жилье на первичном рынке покупали в Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Средняя стоимость квадратного метра в столице за год подорожала почти наполовину. На конец года его цена составила 27 тыс. 700 грн.

На Львовщине кв м в новом доме стоит 19 тыс 800 грн, а самое дешевое жилье продается в Сумской и Хмельницкой областях, где квартиры стоят чуть более 9 тыс грн за кв м.

Ранее сообщалось, что Украину ожидает 9 новых строительных правил. Новые правила делают акцент на пожарной безопасности, а застройщики обещают не поднимать цен.