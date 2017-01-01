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ТОП лучших пригородов Киевской области за 2018 год: Инфографика

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Ирпень потеснился и отдал Вышгороду первое место.
Вышгород занял первое место в рейтинге лучших городов в пригороде Киева
Вышгород занял первое место в рейтинге лучших городов в пригороде Киева
facebook.com

Портал Domik.ua провели исследование, в котором зарегистрированные пользователи могли проголосовать за не более, чем 5 пригородов Киева, и составили рейтинг лучших из них. 

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Так, в 2018 году Вышгород поднялся аж на 3 пункта (20%) и потеснил Ирпень на второе с отрывом в 1%. Бровары с 12% голосов заняли третье место, а Буча с 11% - четвертое.

“Я в Киеве работаю, но мне Бровары подходят по цене. Время... я раньше с Троещины до места работы добиралась дольше“, - пишет форумчанка с ником Olia0076.

Дальше в порядке убывания голосов следуют Софиевская Борщаговка, Вишневое, Крюковщина, Пуща-Водица и Конча-Заспа.

Ни одного голоса не получили Тарасовка, петровское, Чубинское и Глеваха.

Ирпень поместился в этом году на втором месте
Ирпень поместился в этом году на втором месте
domik.ua

Ранее сообщалось, во сколько обойдется квартира в рассрочку в пригороде Киева. Первый взнос для получения рассрочки должен составлять не менее 30%.

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Теги: пригород Киева, лучший пригород Киева, жилье в пригороде Киева, квартира в пригороде Киева
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