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Украинцы тратят больше за метры ради парковки, площадок и магазинов

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Застройщики увеличили затраты на инфраструктуру в 2 раза.
Люди готовы платить большие деньги за метры из-за хорошей инфраструктуры
Люди готовы платить большие деньги за метры из-за хорошей инфраструктуры
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Управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов рассказал, что пригородные застройщики с каждым годом увеличивают затраты на инфраструктуру в новых ЖК под Киевом, передает UBR. 

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Так, 3 года назад на инфраструктуру тратили 5-7% от стоимости самого жилья. С 2018 года территория, выделяемая на инфраструктуру, составила 15-20% площади застраиваемого участка, а в этом году затраты на комфорт жителей составляют до 20% от стоимости самого жилья.

Самыми востребованными объектами для покупателей являются паркинги, территории для досуга и отдыха (скверы внутри ЖК, детские, спортивные площадки, а также дошкольные учреждения), а также супермаркеты и несколько небольших магазинов, кафе или ресторанов.

Например, чтобы построить на участке в 5 га новый ЖК (от 5 до 8 многоквартирных домов на 4-9 этажей), застройщики тратят на обустройство паркингов и прочего около 7 млн грн. 

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Владислав Кононов считает, что в 2019 году застройщики будут уделять внимание грамотному планированию нижних этажей жилых зданий.

"При проектировании первых этажей, предназначенных преимущественно под встроенные помещения социально-бытового назначения, девелоперы учитывают возможность создания не только отдельных входных групп, чтобы выполнить новые требования к противопожарной безопасности и пр., а и обращают внимание на универсальность этого пространства. Планировки первых этажей создаются по принципу openspace, что позволяет в кратчайшие сроки и при минимальных затратах на ремонт перепрофилировать помещения под потребности арендатора", — рассказал Кононов.

Ранее сообщалось, во сколько обойдется квартира в рассрочку в пригороде Киева. Первый взнос для получения рассрочки должен составлять не менее 30%.

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