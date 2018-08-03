ОСМД в Киеве: Оказалось, что у двух домов один адрес

Жители многоэтажного дома не зарегистрировали ОСМД, так как жители второго дома против.

Многоэтажка в Киеве судится с райадминистрацией за создание ОСМД facebook.com

Два дома в Киеве имеют один юридический адрес, хотя совсем не имеют общих стен. Из-за такой оплошности один из домов не может создать ОСМД, так как соседи против. Отношения выясняли в суде. Сегодня разбирались, как быть, если не удается создать ОСМД.

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Фасад осыпается, лестницы выщербленные, горячей воды нет неделями. Двор завален мусором.

"Бывает, что ни пройти, ни проехать, летом здесь вонь стоит страшная", - жалуется жительница дома Марина Костина.

Дом относительно новый, построен в 2002 году, но приходит в упадок из-за обслуживающей компании, потому его жители решили создать ОСМД. На собрании добились нужного количества голосов, но не смогли зарегистрироваться, так как райадминитрация против. Они утверждают, что фактически в доме 3 подъезда, а юридически – 6.

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Адрес дому предоставили земельному участку еще до строительства. Договориться с жильцами соседнего дома не удалось, говорят, потому что среди владельцев квартир есть люди, связанные с коммунальщиками.

"Те, кто пришли на собрание, выхватывали документы, рвали, вели себя агрессивно", - рассказывает жительница дома Юлия Ивашкевич.

Жители второго дома утверждают, что они не против ОСМД, просто не смогли договориться, кто будет руководить. Пришлось разбираться в суде, где райадминистрацию обязали зарегистрировать объединение. Чиновники в свою очередь подали апелляцию.

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В райадминистрации от очных встреч отказались, но прислали документ, который объясняет, что по закону, в одном доме может быть только одно объединение совладельцев, а суд, который позволил регистрацию ОСМД только в половине дома, не изучил всех обстоятельств.

Сторонники ОСМД уверены – создание объединения блокируют, потому что дом неубыточный.

"Наш дом собирает более миллиона в год. Я думаю это доход, который не хочется терять", – говорит жительница дома Юлия Ивашкевич.

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Жители второго дома – с этим не согласны.

"Они не могут от нас отделиться – у нас одни коммуникации, одна бойлерная, это нереально", – говорит Ирина.

При таких условиях зарегистрировать ОСМД не получится. Юрист утверждает, что для сторонников объединения единственный выход – убедить больше соседей.

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"Достаточно для создания ОСМД 50 процентов плюс один. Если они всем домом соберутся и найдут хотя бы одну квартиру во второй половине – то они совершенно спокойно могут создать ОСМД", – поясняет юрист Владимир Блащук.

А пока этого не произошло, сторонники ОСМД и дальше будут бороться за объединение в суде.

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