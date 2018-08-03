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Киевляне предпочитают покупать коттеджи в пригороде, чем дорогие квартиры

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Ожидается, что стоимость кв м жилья в пригороде столицы вырастет на 10%.
В 2019 году темпы роста стоимости жилья в пригороде могут быть в среднем на 3-5% выше, чем в черте Киева
В 2019 году темпы роста стоимости жилья в пригороде могут быть в среднем на 3-5% выше, чем в черте Киева
facebook.com/nedvizhimost.kiev.obl

Управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов рассказал, что в 2018 году стоимость жилья на первичном рынке пригорода Киева в среднем была на 28-34% ниже, чем на его окраинах, передает UBR. Он утверждает, что разница в ценах не менялась уже последние 3-4 года. 

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"Именно ценовая разница становится одним из главных критериев при выборе покупателем локации своей будущей квартиры", — отметил он.

Владислав прогнозирует, что такой разрыв уменьшится ближе к концу года в связи с тем, что на пригородном рынке появятся новые проекты, учитывающие новые строительные нормы (ГСН) по допустимой этажности.

"Новые строительные нормы значительно повышают себестоимость строительства в пригороде. По нашим данным, только за счет снижения этажности, например, с 12 до 9 этажей, затраты строительных компаний могут увеличиться на 8-12%", — отметил Кононов. 

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Так, застройщики уверенны, что в 2019 году темпы роста стоимости жилья в пригороде могут быть в среднем на 3-5% выше, чем в черте Киева. А в небольших населенных пунктах между столицей и городами-спутниками (Ходосовка, Чабаны, Чайки и пр.) - до 15% в год, где квадраты в последних не вырастут в цене более, чем на 10%.

Кононов ожидает, что покупатели будут чаще покупать коттеджи в 2019 году.

"В прошлом году, по сравнению с 2017-м, спрос на коттеджи площадью от 100 до 350 м2 вырос на 3-4%. Главная причина растущего интереса заключается в том, что стоимость коттеджа в ближайших к Киеву поселках, например, площадью в 100 м2, на сегодняшний день соизмерима со стоимостью 2-хкомнатной квартиры в 60 м2 в спальном районе. 

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Поэтому вполне вероятно, что коттеджное строительство может «забрать» часть покупателей у пригородных застройщиков, которые специализируются исключительно на многоквартирном строительстве", — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщался ТОП лучших пригородов Киевской области за 2018 год. Ирпень потеснился и отдал Вышгороду первое место.

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