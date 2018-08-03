Строительная амнистия: Зачем, как оформить и сколько стоит

За не легализированные самострои можно получить большой штраф.

С 2019 года правительство упростило оформление документов на самострои bigmir.net

В начале 2019 года новый механизм строительной амнистии в Украине значительно упростили, чтобы позволить украинцам получить документы на жилье, построенное без разрешительных бумаг. Зачем это нужно, как оформить и сколько нужно будет заплатить, узнавали Сегодня.

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Строительная амнистия вступила в силу осенью 2018 года. Амнистией является легализация дачных, жилых домов и хозяйственных построек, которые были построены без разрешительных документов.

Под амнистию попадают следующие категории объектов:

усадебные жилые дома, садовые, дачные постройки, гаражи, различные хозяйственные строения общей площадью не более 300 квадратных метров, которые были возведены с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

постройки сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 г.

"Все эти объекты должны относится к объектам с незначительными последствиями (СС1), которые в свою очередь определяются такими критериями:

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уровень возможной опасности для здоровья и жизни людей, которые постоянно находятся на объекте (до 50 человек);

уровень возможной опасности для здоровья и жизни людей, которые периодически будут находиться на объекте (до 100 человек);

стоимость объекта до 2500 минимальных заработных плат (9 млн. 307 тысяч 500 грн. по состоянию на 26.12.2018 года);

не являются объектами повышенной опасности или влияющими на окружающую среду;

не относятся к памятникам культурного наследия и не располагаются в их охранных зонах;

максимальная этажность – 4 этажа.

Также целевое назначение земли, на котором осуществлено самовольное строительство, должно соответствовать назначению строения, иначе строительному амнистированию не быть", – рассказывает Игорь Козак, юрист АО "КФ "ДОМИНАНТА".

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Воспользоваться амнистией могут и те, кто построил жилье, и те, кто получил его в наследство. Амнистия действует бессрочно.

По информации Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, всего за несколько месяцев 2018 г. украинцы узаконили около 9 тыс. домов.

"Строительная реформа, которую мы начали в 2015 году, сегодня дает результат. Мы децентрализуем полномочия ГАСИ (100 городов), максимально упростили и сократили разрешительные процедуры, установили критерии проверок. В 2018 году стартовала онлайн-платформа "Прозрачная ГАСИ", к которой уже обратилось более 1,5 тыс застройщиков", – пояснил министр регионального развития Геннадий Зубко.

С 18 января 2018 года вступил в силу приказ Минрегионстроя, который упрощает процедуру строительной амнистии. Теперь все необходимые документы для оформления дома можно подать в режиме онлайн.

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Для того, чтобы оформить документы на постройку, необходимо обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля при исполнительных комитетах городского, поселкового либо сельского совета. На конец прошлого года в стране работало 100 органов, уполномоченных решать вопросы строительной амнистии.

"Согласно процедуре, введенной строительной амнистией собственник (пользователь) земельного участка, на котором размещен объект строительства, с целью введения последнего в эксплуатацию должен обратиться к соответствующей архитектурно-инженерной организации для проведения техосмотра сооружения, по результатам которого составляется техотчет (в случаях, предусмотренных законодательством) или ставится отметка в техническом паспорте", – говорит в Артем Белоусов, Советник ЮК JN Legal.

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Далее необходимо обратиться в орган архитектурно-строительного контроля через Центр предоставления административных услуг со следующими документами: заявлением, экземпляре заполненной декларации про готовность объекта к эксплуатации, техническом отчете (если это предусмотрено законодательством) и заверенными копиями документов, подтверждающих право собственности (пользования) земельным участком и технического паспорта.

Государственная архитектурно-строительная инспекция указывает на сайте следующие документы, которые подаются через Центр по оказанию административных услуг и рассматриваются до десяти дней:

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документ о технической инвентаризации, т.е. техпаспорт. Чтобы его получить, нужно обратиться в сертифицированный орган технической инвентаризации.

Документ, который подтверждает право на землю с самовольными застройками.

Для строений сельхозназначения или объектов технического назначения площадью больше 100 квадратных метров необходимо составить отчет о проведении технического обследования объекта.

Заявление на согласование месторасположения объекта.

Декларация о готовности объекта к эксплуатации.

Чтобы легализировать самострой придется потратить деньги за проведение технической инвентаризации, а изготовление техпаспорта для частных домов площадью до 100 квадратных метров составляет около 1000 грн, а вот для построек свыше этой площади вырастает и цена – до 2000–3000 грн, в зависимости от скорости исполнения.

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"Эксплуатация объекта строительства без введения его в эксплуатацию влечёт к привлечению частного лица к административной ответственности согласно ст. 96 КУпАП (от 8500 до 10 200 грн.), не дает права использования систем коммуникации (вода, газ, тепло и электроэнергия), а также не дает возможности юридически распоряжаться таким объектом как недвижимостью (продавать, сдавать в аренду, передавать по наследству и т.д.) ", – говорит Артем Белоусов.

Ранее сообщалось, что застройщиков обяжут строить энергоэффективные дома. Новые правила позволят экономить энергию и увеличить срок эксплуатации зданий.