В Украине снова подешевело жилье

По итогам февраля на первичном рынке Киева средняя стоимость жилья снизилась на 2,95% и составила 23 000 грн/м2.

Стоимость жилья на первичном рынке в феврале снизилась на 3% и достигла 23 000 грн за кв м. Об этом Bigmir)net сообщили аналитики портала ЛУН.

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По словам главного редактора онлайн-журнала о новостройках 3m2 Виктории Берещак на снижение цен повлияло укрепление курса гривны.

“К концу февраля курса доллара снизился почти на 5% по отношению к гривне. Из-за того, что первичный рынок привязан к курсу американской валюты, то застройщики мгновенно откорректировали свои цены“, - сказала она.

Так, минимальная цена квадратного метра в новостройках в феврале 2019 составила 16 200 грн/м2, что на 0,61% ниже минимальной стоимости м2 в январе. По сравнению с февралем 2018 минимальная цена увеличилась на 6,58%. Что же касается средней стоимости жилья, то по сравнению с февралем 2018 года, стоимость м2 выросла на 1000 грн или 4,55%.

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Стоимость жилья по районам Киева в феврале увеличилась в Дарницком - на 2,12% (до 19 300 грн/м2). В Соломенском - на 0,46% (до 21 800 грн/м2). Без изменений осталась цена в Голосеевском и Деснянском районах — 24 000 грн/м2 и 20 400 грн/м2 соответственно.

Более всего подешевели квартиры в Святошинском районе — на 3,3% (до 20 500 грн/м2), в Оболонском районе на 2,44% (до 20 500 грн/м2), в Печерском – на 0,81% (до 49 000 грн/м2). В Шевченковском и Деснянском районах цена снизилась на 0,58% и 1,11% (до 34 000 грн/м2 и 17 800 грн/м2 соответственно). В Подольском районе стоимость жилья на первичном рынке снизилась на 0,42% - до 23 700 грн/м2.

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Берещак прогнозирует, что резких изменений на первичном рынке Киева не будет.

“Резкого скачка цен на первичном рынке не будет. Цена на квадратный метр будет зависеть от внешних факторов и корректироваться в пределах 1,5-3%“, - подытожила эксперт.

Отмечается, что специалисты 3m2 проанализировали 217 строящихся объектов в Киеве со сроком сдачи в 2019-2022 годах.

Ранее сообщалось, где украинцы покупают квартиры в новостройках больше всего. В Украине построили более тысячи новых домов.