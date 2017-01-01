Сдача домов в Киеве и пригороде задерживается

Застройщики жалуются на новые строительные нормы.

Сроки ввода домов в эксплуатацию в Киеве и в пригороде все чаще срывается, передает UBR. Так, обычно в паспорте указываются "квартальные" сроки, то есть от 1,5 до 3 месяцев, однако в этом году даже такие сроки срывают. Например, в Киеве задержки сдачи домов увеличились в 2 раза, а в пригороде в 1,5 раза.

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Строители уверяют, что застройщикам, как и покупателям, выгодно сдавать все вовремя и продавать, а во всем виноваты новые строительные нормы.

"Еще летом 2018 года многие компании столкнулись с тем, что ввести объект в эксплуатацию стало сложнее. Многие компании загодя предупредили своих покупателей об этом. Рынок подстраивается под новые строительные нормы, естественно, на это необходимо время.

Чтобы все механизмы, как то, выдача разрешений на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, заработали без сбоев", — рассказал управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов.

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Также распространенными причинами поздней сдачи являются несоответствие здания согласованному проекту строительства, и проблемы с подключением к инженерным сетям. Также причиной может быть смена генподрядчика строительства, которая нередко оборачивается консервацией стройки на 2-3 месяца.

"На этапе внутренних работ или подключения к внешним сетям практически невозможно увидеть какие-либо отклонения по срокам строительства. Есть также технологические процессы, которые попросту невозможно ускорить. Но если работы законсервированы на срок более 3 месяцев, то скорее всего этот объект не будет сдан вовремя", — отметил Кононов.

Например, в Киеве задержки со вводом объектов в эксплуатацию составляют в среднем 6 месяцев, говорят строители. При этом количество проблемных объектов в Киеве достигает 30%.

Ранее сообщалось, что киевляне предпочитают покупать коттеджи в пригороде, чем дорогие квартиры. Ожидается, что стоимость кв м жилья в пригороде столицы вырастет на 10%.