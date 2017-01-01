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Украинцам продают гостиницы в Германии за 4 млн евро для ведения бизнеса

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Отмечается, что заказать можно любую недвижимость или бизнес в Германии по личным критериям.
Украинцам продают гостиницы в Германии за 4 млн евро для ведения бизнеса
© OLX.ua
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  • Украинцы занимаются продажей недвижимости немцев для Украины
  • Украинцы занимаются продажей недвижимости немцев для Украины
  • Украинцы занимаются продажей недвижимости немцев для Украины
  • Украинцы занимаются продажей недвижимости немцев для Украины
Украинцам продают гостиницы в Германии за 4 млн евро для ведения бизнеса
Украинцы занимаются продажей недвижимости немцев для Украины
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Редакция Bigmir)net сообщила о том, что предприимчивые украинцы перепродают бизнес, включая коммерческую недвижимость, в Германии с целью эмиграции. Так, например, 2 гостиницы и квартиру в Германии можно приобрести за 3,7 миллиона евро, говорится в объявлении на сайте OLX. 

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"Продаются две гостиницы в центральной части Германии, недалеко от Франкфурта на Майне. Отели расположены в пешеходной зоне старого города на расстоянии 3 минут ходьбы и пользуются большой популярностью", - пишут в объявлении.

Также добавляют, что гостиницы имеют по 55 комнат, а также каждый отель оборудован рестораном, баром, террасой, банкетным залом и парковочными местами. 

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И даже в одной из гостиниц есть цех по производству собственных колбас и мясных изделий, а также магазин по их реализации, а возле него квартира площадью в 100 кв м. А другая гостиница оборудована парикмахерской.

Отмечается, что гостиницы и квартиру продают по причине здоровья владельца, но помогут с получением ВНЖ и ПМЖ в Германии.

Ранее сообщалось, что в Киеве выставили на продажу квартиру премиум-класса стоимостью в 7 млн долларов. 

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Теги: гостиница, эмиграция, недвижимость за границей, недвижимость за рубежом, гостиница в Германии, OLX
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