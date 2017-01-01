Названы цены на жилье в пригороде Киева

Пригородных застройщиков советуют внимательно проверять.

Можно приобрести квартиру в таунхаусе, то есть в доме на несколько квартир facebook.com

Преимуществами жилья в пригороде являются цена и экология. Сегодня рассказали, за сколько на данный момент можно приобрести квартиру или коттедж в городах-спутниках Киева.

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Юлия Беглецова недавно приобрела квартиру на Софиевской Борщаговке, в пригороде Киева.

"Маршрутки ездят каждые пять минут, добираюсь очень быстро. Очень комфортно. Природа в нескольких метрах", – рассказывает Юлия.

Однако, она отметила и минусы в качестве более полутора тысяч гривен на проезд каждый месяц. Добирается она на междугородной маршрутке и столичном общественном транспорте. Также она отмечает, что школы, детские сады и больницы в новом районе еще не построили, а из-за большого количества жителей в утренний час пик можно попасть в столицу только постояв в пробках.

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Квартиры в жилье эконом и бизнес-классов в поселке городского типа Гостомель в 20 километрах от столицы можно приобрести на 15-20% дешевле, чем в столице. Так, однокомнатная квартира на начальной стадии строительства будет стоить 460 тысяч гривен, а после сдачи дома – боле 500 тысяч. Обычно там строят однушки в 37 кв м.

Также можно приобрести квартиру в таунхаусе, то есть в доме на несколько квартир. Таунхаус на 88 кв м стоит на 1,2 сотке земли, а продают его за 52 тысяч долларов. Это почти полтора миллиона гривен.

Так получается, что один квадрат в таунхаусе стоит 16 тыс грн, когда как кв м в пигороде стоит 12-14 тыс грн, а в Киеве уже 16-17 тыс грн.

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Риелтеры советуют проверять застройщиков, так как столичные, по их мнению, более ответственные из-за пристального внимания.

"Я бы рекомендовал зайти на форумы, сайты, где можно посмотреть информацию о застройщике. У него должна быть определенная репутация, а также лицензии на строительство", – говорит риелтор Александр Гришко.

Отмечается, что эксперты уверены, что дешеветь жилье в пригороде не будет из-за подорожания стоимости строительных работ и импортных материалов.

Ранее сообщалось, что киевляне предпочитают покупать коттеджи в пригороде, чем дорогие квартиры. Ожидается, что стоимость кв м жилья в пригороде столицы вырастет на 10%.