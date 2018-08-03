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В столице продают квартиру в Викторианском стиле за $7 млн

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В квартиру можно подняться на индивидуальном лифте.
В столице продают квартиру в Викторианском стиле за $7 млн
© olx.ua
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  • Квартира выполнена с использованием сусального золота, лепнины и прочего
  • Квартира выполнена с использованием сусального золота, лепнины и прочего
  • Квартира выполнена с использованием сусального золота, лепнины и прочего
В столице продают квартиру в Викторианском стиле за $7 млн
Квартира выполнена с использованием сусального золота, лепнины и прочего
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Редакция Bigmir)Net отыскала объявление о продаже квартиры "в доме клубного типа" в самом центре Киева - в Печерском районе. 

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"Квартира оформлена в Викторианском стиле, по эксклюзивному проекту с индивидуальным лифтом в квартиру", - говорится в сообщении на сайте OLX.

Кроме этого, покупателям предлагают подземный паркинг, парковку во дворе со шлагбаумом и круглосуточную охрану.

Отмечается, что дом даже имеет собственный ЖЭК. 

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Сама квартира выполнена с использованием сусального золота, лепнины, художественной росписи, мрамора и экзотических пород дерева.

В квартире 4 спальни, 2 гостиные, кухня-столовая, кабинет, 4 ванные комнаты, холлы, игровая оформлены люстрами с кристаллами Swarovski, коврами Savonnerie, мебелью Angelo Cappellini, Jumbo, Chilini, Althorp by Theodore Alexander.

Ранее сообщалось, что украинцам продают гостиницы в Германии за 4 млн евро для ведения бизнеса. Отмечается, что заказать можно любую недвижимость или бизнес в Германии по личным критериям.

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Теги: квартира, квартира в Киеве, самая дорогая квартира киева, премиум-класс, квартира премиум-класса, викторианский стиль
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