Как получить квартиру в лизинг от государства

Воспользоваться новой программой могут люди с частично неофициальным доходом или с плохой кредитной историей.

Новая программа предоставления полицейским и спасателям квартир в лизинг была одобрена Кабинетом министров. Так, для ни будут действовать льготные условия, по которым государство оплатит часть стоимости квартиры.

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Znaj.ua разобрались, кто еще может взять жилье в лизинг и чем это выгоднее.

Простые граждане также могут приобрести квартиру в лизинг, однако без льгот, которые есть у спасателей или правоохранителей.

Лизингом считается практически тот же кредит, только вместо банка, посредником выступает компания-лизингодатель. Так, после выбора квартиры, человек обращается в компанию, с которой он составляет договор на купленное жилье в виде долгосрочной аренды с оговоренным графиком платежей.

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Для оформления договора необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины, ИНН и справку о доходах за последний год. Во время действия соглашения, владельцем жилья является лизингодатель, но клиент имеет право проводить ремонты в квартире или даже прописать своих родственников.

Лизинговый платеж составляется из арендной платы и вознаграждения лизингодателя. Лизинг выгоден тем людям, которые не могут получит большой кредит из-за плохой кредитной истории, а также те, кто имеют частично неофициальный доход.

Однако, если арендодатели нарушают условия договора, не соблюдают условий платежей, то квартиру легко потерять, так как собственником квартиры все же выступает компания.

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В случае с банковским кредитом на жилье сначала накладывают арест и только в крайнем случае могут отобрать квартиру через суд. К тому же, квартиру, взятую в лизинг, нельзя сдавать в аренду.

Также никто не застрахован от того, что квартиру собственник может внести под залог в банке, даже если вам выплачивать за квартиру остался год.

Ранее сообщалось, что с января МВД запустило программу, которая позволит государству оплатить проценты и часть кредита при покупке квартиры работников.