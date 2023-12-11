Копия не заменит оригинал: как распознать "парфюмерных" мошенников

Главная беда для производителя - мгновенное появление дешевых и некачественных подделок, которые влияют на потерю дохода и репутации в лице потенциальных потребителей.

"Оригинальность - это хорошо, зато плагиат быстрее и дешевле" - такую наработанную схему обмана используют мошенники и продают фальсификат сомнительного качества под видом "брендовых" парфюмов по очень низким ценам.

Будьте осторожны! Помните, что когда хочется сэкономить, то часто приходится платить в два раза больше, ведь поддельная косметическая продукция может нанести вред здоровью, фальшивые парфюмы никогда не повторят запах оригинала, а подарят только разочарование от невыполненных ожиданий, но предъявить претензии к качеству уже будет некому.

Сегодня риск приобрести подделку вместо оригинала максимально высокий, особенно в интернете. В сети полно мошенников, которые используют разные способы подсунуть покупателю фейк.

Как себя обезопасить

Обращайте внимание на стоимость. Ни один известный бренд не станет продавать люксовую парфюмерию ниже себестоимости. Процесс создания оригинального парфюма требует внушительного бюджета. Поэтому о продаже парфюмерии за 400 гривен не может быть и речи.

Никогда не покупайте "брендовые" духи по привлекательным ценам на интернет-площадках непонятного происхождения. Обычно доверие клиентам внушает то, что в рекламных объявлениях фигурирует название известного магазина. Например, BROCARD. Но, название магазина мошенники используют для привлечения внимания, без ведома и согласия его владельца. И при переходе по ссылке покупатель оказывается на однодневном сайте-распродаже. Покупатели попадают в ловушку из-за банальной невнимательности.

Помните, что в Украине мошенникам очень легко открыть канал под видом онлайн-магазина в Telegram, где можно продавать любую продукцию без проверок со стороны контролирующих органов.

Выбирайте известные онлайн-магазины, у которых есть физические магазины, куда можно прийти и все проверить. Например, продавать CHANEL онлайн в Украине имеет право только интернет-магазин BROCARD.UA.

Перед покупкой всегда проверяйте сайт. Мошенники часто любят запутывать покупателей и использовать исковерканное название: Brokard, Brocar, Brocardsale. Помните, что BROCARD.UA – это официальный сайт! Все остальные – мошенники.

Не забывайте, что оригинал всегда имеет стикер и батч-код. Стикер обычно состоит из 13 пунктов: торговая марка и название продукта, условия хранения, дата изготовления, срок годности, страна производителя и т.д. Стикеры производят и клеят дистрибьюторы продукции, на основании информации, предоставленной им производителем. Также оригинал всегда имеет батч-код - это число от 2 до 10 знаков, выбитое на коробке, бутылке, баночке косметическо-пафрюмерной продукции и являющейся маркировкой производителем партии товара. Нет стикера и батч-кода, товар - контрабанда!

Обратите внимание, что нелегальные площадки обычно не предоставляют никаких сопроводительных документов, по которым можно отстоять права потребителя. Помните, что даже если у вас будет товарный чек от какого-либо ФОП, то он не даст вам абсолютно никаких гарантий.

Список официальных ресурсов сети BROCARD:

Интернет-магазин: BROCARD.UA

Facebook-страница: BROCARD Ukraine

Instagram-аккаунт: instagram.com/uabrocard

Youtube: youtube.com/c/BROCARD_UKRAINE

Telegram канал: t.me/uabrocard

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Помните, что никогда копия не заменит оригинал! Копировать заманчивые образцы, догонять кого-то - занятие бесперспективное. Опережать всех и радовать оригинальностью - вот вдохновляющий смысл работы производителей!

Цените себя и покупайте оригинальную косметику и парфюмерию в магазинах BROCARD, на сайтах BROCARD.UA.