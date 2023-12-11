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Копия не заменит оригинал: как распознать "парфюмерных" мошенников
Главная беда для производителя - мгновенное появление дешевых и некачественных подделок, которые влияют на потерю дохода и репутации в лице потенциальных потребителей.
"Оригинальность - это хорошо, зато плагиат быстрее и дешевле" - такую наработанную схему обмана используют мошенники и продают фальсификат сомнительного качества под видом "брендовых" парфюмов по очень низким ценам.
Будьте осторожны! Помните, что когда хочется сэкономить, то часто приходится платить в два раза больше, ведь поддельная косметическая продукция может нанести вред здоровью, фальшивые парфюмы никогда не повторят запах оригинала, а подарят только разочарование от невыполненных ожиданий, но предъявить претензии к качеству уже будет некому.
Сегодня риск приобрести подделку вместо оригинала максимально высокий, особенно в интернете. В сети полно мошенников, которые используют разные способы подсунуть покупателю фейк.
Как себя обезопасить
- Обращайте внимание на стоимость. Ни один известный бренд не станет продавать люксовую парфюмерию ниже себестоимости. Процесс создания оригинального парфюма требует внушительного бюджета. Поэтому о продаже парфюмерии за 400 гривен не может быть и речи.
- Никогда не покупайте "брендовые" духи по привлекательным ценам на интернет-площадках непонятного происхождения. Обычно доверие клиентам внушает то, что в рекламных объявлениях фигурирует название известного магазина. Например, BROCARD. Но, название магазина мошенники используют для привлечения внимания, без ведома и согласия его владельца. И при переходе по ссылке покупатель оказывается на однодневном сайте-распродаже. Покупатели попадают в ловушку из-за банальной невнимательности.
- Помните, что в Украине мошенникам очень легко открыть канал под видом онлайн-магазина в Telegram, где можно продавать любую продукцию без проверок со стороны контролирующих органов.
- Выбирайте известные онлайн-магазины, у которых есть физические магазины, куда можно прийти и все проверить. Например, продавать CHANEL онлайн в Украине имеет право только интернет-магазин BROCARD.UA.
- Перед покупкой всегда проверяйте сайт. Мошенники часто любят запутывать покупателей и использовать исковерканное название: Brokard, Brocar, Brocardsale. Помните, что BROCARD.UA – это официальный сайт! Все остальные – мошенники.
- Не забывайте, что оригинал всегда имеет стикер и батч-код. Стикер обычно состоит из 13 пунктов: торговая марка и название продукта, условия хранения, дата изготовления, срок годности, страна производителя и т.д. Стикеры производят и клеят дистрибьюторы продукции, на основании информации, предоставленной им производителем. Также оригинал всегда имеет батч-код - это число от 2 до 10 знаков, выбитое на коробке, бутылке, баночке косметическо-пафрюмерной продукции и являющейся маркировкой производителем партии товара. Нет стикера и батч-кода, товар - контрабанда!
- Обратите внимание, что нелегальные площадки обычно не предоставляют никаких сопроводительных документов, по которым можно отстоять права потребителя. Помните, что даже если у вас будет товарный чек от какого-либо ФОП, то он не даст вам абсолютно никаких гарантий.
Список официальных ресурсов сети BROCARD:
- Интернет-магазин: BROCARD.UA
- Facebook-страница: BROCARD Ukraine
- Instagram-аккаунт: instagram.com/uabrocard
- Youtube: youtube.com/c/BROCARD_UKRAINE
- Telegram канал: t.me/uabrocard
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Помните, что никогда копия не заменит оригинал! Копировать заманчивые образцы, догонять кого-то - занятие бесперспективное. Опережать всех и радовать оригинальностью - вот вдохновляющий смысл работы производителей!
Цените себя и покупайте оригинальную косметику и парфюмерию в магазинах BROCARD, на сайтах BROCARD.UA.