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Новини дня на "Фінанси bigmir)net"

Останні новини

Курс валют на 17.08.2026: євро пішло вгору
Що насправді потрібно дитині до школи: список покупок
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Українські фермери на межі великих збитків: атаки РФ майже зупинили експорт зерна
Зарплати в Польщі: скільки насправді заробляють працівники та де платять найбільше
Майже третина великих НПЗ Росії зазнала атак українських дронів
Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА
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15 млн грн родині загиблого військового: хто має право на виплату
Пенсія за вислугу років в Україні: хто може вийти на виплати раніше пенсійного віку
Земельний податок в Україні: кому нарахують
Курс валют на 14.08.2026: долар і євро продовжили зниження
Корецький назвав головні завдання нового Кабміну: що передбачає програма
Перебої з молочною продукцією: коли товари повернуться на полиці та чи зростуть ціни
Запаси газу в Україні перевищили план, але купувати доведеться ще: у чому причина
Коли "Сільпо", "Фора" та Thrash відновлять асортимент: власники назвали терміни
Зеленський назвав спосіб схилити Путіна до переговорів: що може змінити ситуацію
Навчання у Києві з 1 вересня: які школи перейдуть на змішаний формат
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Бізнес

Курс валют на 17.08.2026: євро пішло вгору
Курс валют на 17.08.2026: євро пішло вгору
Курс валют на 14.08.2026: долар і євро продовжили зниження
Курс валют на 13.08.2026: долар подешевшав
Курс валют на 11.08.2026: долар і євро пішли вгору
Курс валют на 10.08.2026: євро пішло вниз

Економіка

Українські фермери на межі великих збитків: атаки РФ майже зупинили експорт зерна
Українські фермери на межі великих збитків: атаки РФ майже зупинили експорт зерна
Майже третина великих НПЗ Росії зазнала атак українських дронів
Удари по логістиці та складах: як атаки Росії можуть вплинути на ціни в Україні
Корецький назвав головні завдання нового Кабміну: що передбачає програма
Запаси газу в Україні перевищили план, але купувати доведеться ще: у чому причина

Нерухомість

Оренда будинків під Києвом за чотири роки подорожчала майже в 4 рази: які зараз ціни
Оренда будинків під Києвом за чотири роки подорожчала майже в 4 рази: які зараз ціни
Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться сплачувати
Скільки років українцям потрібно збирати на власне житло
Борг за нерухомість може з’явитися непомітно: як швидко перевірити податок
Квартири до $20 000 в Україні: де найдешевше житло у 2026 році

Тарифи

У Львові зросли тарифи на воду: скільки доведеться платити
У Львові зросли тарифи на воду: скільки доведеться платити
Тариф на передачу електроенергії зросте з 1 серпня: кого торкнеться підвищення
Як не платити за комунальні послуги, якщо квартира порожня: поради юристів
Тарифи на електроенергію у 2026 році можуть зрости на 20% вже влітку
Проїзд у Києві по 30 грн: експерти попередили про зростання інфляції та удар по гаманцях

Особистий бюджет

Що насправді потрібно дитині до школи: список покупок
Що насправді потрібно дитині до школи: список покупок
Доплата до пенсії за віком: хто в Україні може отримувати додаткові виплати
Зарплати в Польщі: скільки насправді заробляють працівники та де платять найбільше
Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА
Перекази з картки на картку в Україні: коли банк може заблокувати платіж

Кар'єра та освіта

Навчання у Києві з 1 вересня: які школи перейдуть на змішаний формат
Навчання у Києві з 1 вересня: які школи перейдуть на змішаний формат
НМТ-2027 із чотирьох предметів: у Раді запропонували зберегти чинну модель тестування
Стипендії в Україні зростуть удвічі: кому виплачуватимуть 20 тисяч гривень
Чотириденний робочий тиждень в Україні: експерти оцінили перспективи
Земля дорожчає рекордними темпами: де в Україні найдорожчі паї
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