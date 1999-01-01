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Тести bigmir)net
Що насправді потрібно дитині до школи: список покупок
Особистий бюджет
|
Сегодня, 15:42
Доплата до пенсії за віком: хто в Україні може отримувати додаткові виплати
Особистий бюджет
|
Сегодня, 15:36
Українські фермери на межі великих збитків: атаки РФ майже зупинили експорт зерна
Економіка
|
Сегодня, 14:31
Картина дня
Удари по логістиці та складах: як атаки Росії можуть вплинути на ціни в Україні
Корецький назвав головні завдання нового Кабміну: що передбачає програма
Зеленський назвав спосіб схилити Путіна до переговорів: що може змінити ситуацію
В Україні з’явиться нова банкнота 2000 гривень: коли її введуть в обіг
Росія намагається зірвати сухопутний експорт України після атак на морські маршрути
НБУ в чотири рази збільшив ліміт на купівлю валюти: що зміниться
Новини дня
Удари по логістиці та складах: як атаки Росії можуть вплинути на ціни в Україні
Корецький назвав головні завдання нового Кабміну: що передбачає програма
Зеленський назвав спосіб схилити Путіна до переговорів: що може змінити ситуацію
В Україні з’явиться нова банкнота 2000 гривень: коли її введуть в обіг
Росія намагається зірвати сухопутний експорт України після атак на морські маршрути
НБУ в чотири рази збільшив ліміт на купівлю валюти: що зміниться
Новини дня на "Фінанси bigmir)net"
Курс валют на 17.08.2026: євро пішло вгору
Курс валют на 14.08.2026: долар і євро продовжили зниження
Запаси газу в Україні перевищили план, але купувати доведеться ще: у чому причина
Навчання у Києві з 1 вересня: які школи перейдуть на змішаний формат
Ціни на пальне 13 серпня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель і газ
Курс валют на 13.08.2026: долар подешевшав
Нічний тариф на світло в Україні 2026: як платити вдвічі менше
Пакунок школяра 2026: на що можна витратити 5 000 гривень
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Сегодня, 19:04
Курс валют на 17.08.2026: євро пішло вгору
Сегодня, 15:42
Що насправді потрібно дитині до школи: список покупок
Сегодня, 15:36
Доплата до пенсії за віком: хто в Україні може отримувати додаткові виплати
Сегодня, 14:31
Українські фермери на межі великих збитків: атаки РФ майже зупинили експорт зерна
Сегодня, 13:24
Зарплати в Польщі: скільки насправді заробляють працівники та де платять найбільше
Сегодня, 13:07
Майже третина великих НПЗ Росії зазнала атак українських дронів
Сегодня, 12:50
Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА
Сегодня, 12:02
Перекази з картки на картку в Україні: коли банк може заблокувати платіж
Сегодня, 11:40
Резерв+ за кордоном: чи можуть українцям відмовити в тимчасовому захисті в ЄС
Сегодня, 10:45
Удари по логістиці та складах: як атаки Росії можуть вплинути на ціни в Україні
Сегодня, 09:59
15 млн грн родині загиблого військового: хто має право на виплату
Сегодня, 08:40
Пенсія за вислугу років в Україні: хто може вийти на виплати раніше пенсійного віку
Сегодня, 08:35
Земельний податок в Україні: кому нарахують
13 серпня, 16:34
Курс валют на 14.08.2026: долар і євро продовжили зниження
13 серпня, 16:31
Корецький назвав головні завдання нового Кабміну: що передбачає програма
13 серпня, 15:15
Перебої з молочною продукцією: коли товари повернуться на полиці та чи зростуть ціни
13 серпня, 14:35
Запаси газу в Україні перевищили план, але купувати доведеться ще: у чому причина
13 серпня, 13:53
Коли "Сільпо", "Фора" та Thrash відновлять асортимент: власники назвали терміни
13 серпня, 13:34
Зеленський назвав спосіб схилити Путіна до переговорів: що може змінити ситуацію
13 серпня, 13:11
Навчання у Києві з 1 вересня: які школи перейдуть на змішаний формат
Всі новини
Бізнес
Курс валют на 17.08.2026: євро пішло вгору
Сегодня, 19:04
Курс валют на 14.08.2026: долар і євро продовжили зниження
13 серпня, 16:34
Курс валют на 13.08.2026: долар подешевшав
12 серпня, 16:00
Курс валют на 11.08.2026: долар і євро пішли вгору
10 серпня, 16:59
Курс валют на 10.08.2026: євро пішло вниз
7 серпня, 17:13
Економіка
Українські фермери на межі великих збитків: атаки РФ майже зупинили експорт зерна
Сегодня, 14:31
Майже третина великих НПЗ Росії зазнала атак українських дронів
Сегодня, 13:07
Удари по логістиці та складах: як атаки Росії можуть вплинути на ціни в Україні
Сегодня, 10:45
Корецький назвав головні завдання нового Кабміну: що передбачає програма
13 серпня, 16:31
Запаси газу в Україні перевищили план, але купувати доведеться ще: у чому причина
13 серпня, 14:35
Нерухомість
Оренда будинків під Києвом за чотири роки подорожчала майже в 4 рази: які зараз ціни
7 серпня, 09:13
Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться сплачувати
6 липня, 14:44
Скільки років українцям потрібно збирати на власне житло
3 липня, 11:53
Борг за нерухомість може з’явитися непомітно: як швидко перевірити податок
29 червня, 14:29
Квартири до $20 000 в Україні: де найдешевше житло у 2026 році
26 червня, 13:10
Тарифи
У Львові зросли тарифи на воду: скільки доведеться платити
12 серпня, 15:59
Тариф на передачу електроенергії зросте з 1 серпня: кого торкнеться підвищення
28 липня, 15:17
Як не платити за комунальні послуги, якщо квартира порожня: поради юристів
3 липня, 13:57
Тарифи на електроенергію у 2026 році можуть зрости на 20% вже влітку
22 червня, 14:56
Проїзд у Києві по 30 грн: експерти попередили про зростання інфляції та удар по гаманцях
20 травня, 13:08
Особистий бюджет
Що насправді потрібно дитині до школи: список покупок
Сегодня, 15:42
Доплата до пенсії за віком: хто в Україні може отримувати додаткові виплати
Сегодня, 15:36
Зарплати в Польщі: скільки насправді заробляють працівники та де платять найбільше
Сегодня, 13:24
Чи повернуть у Києві проїзд за 8 гривень: що кажуть у КМДА
Сегодня, 12:50
Перекази з картки на картку в Україні: коли банк може заблокувати платіж
Сегодня, 12:02
Кар'єра та освіта
Навчання у Києві з 1 вересня: які школи перейдуть на змішаний формат
13 серпня, 13:11
НМТ-2027 із чотирьох предметів: у Раді запропонували зберегти чинну модель тестування
3 серпня, 08:15
Стипендії в Україні зростуть удвічі: кому виплачуватимуть 20 тисяч гривень
30 липня, 14:37
Чотириденний робочий тиждень в Україні: експерти оцінили перспективи
29 липня, 10:55
Земля дорожчає рекордними темпами: де в Україні найдорожчі паї
7 липня, 14:36
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