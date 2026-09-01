Пенсия за выслугу лет в Украине: кто может выйти на выплаты раньше пенсионного возраста

Пенсия за выслугу лет в Украине 2026: категории работников и условия выхода раньше 60 лет

Не все граждане Украины выходят на пенсию только по достижении 60 или 65 лет. Отдельные категории работников могут получать выплаты раньше — по выслуге лет.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсия за выслугу лет назначается специалистам, чья профессиональная деятельность со временем приводит к потере трудоспособности. Основным условием является наличие специального стажа работы на определённых должностях или в конкретных сферах. При этом пенсия назначается только после увольнения с работы и финансируется из государственного бюджета.

Такой вид пенсии не зависит от возраста — ключевым фактором является именно стаж.

Согласно данным ПФУ, право на пенсию за выслугу лет имеют следующие категории:

артисты — при стаже творческой деятельности от 20 до 35 лет;

— при стаже творческой деятельности от 20 до 35 лет; работники авиации и летно-испытательного состава — при стаже от 20 до 25 лет (в зависимости от пола и периода учета норм);

— при стаже от 20 до 25 лет (в зависимости от пола и периода учета норм); работники образования, здравоохранения и соцсферы — при стаже от 25 лет (с учетом переходных норм до 26 лет 6 месяцев);

— при стаже от 25 лет (с учетом переходных норм до 26 лет 6 месяцев); спортсмены — при стаже не менее 25 лет и не менее 6 лет в составе национальных сборных.