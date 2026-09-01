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Экономисты рассказали, в какой валюте хранить сбережения и стоит ли сейчас продавать доллары
Экономисты и финансовые аналитики рассказали, как сегодня лучше хранить сбережения и почему держать деньги исключительно в долларах уже не считается оптимальной стратегией.
Несмотря на рост курса американской валюты, специалисты отмечают, что доходность гривневых инструментов сейчас выше. Об этом говорится в материале ТСН.
Экономист Олег Пендзин советует не поддаваться панике из-за колебаний курса. По его словам, с начала года доллар вырос примерно на 2%, тогда как банковские инструменты дают больше прибыли.
Он отмечает, что гривневые депозиты могут приносить около 7% годовых, а облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — примерно вдвое больше.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предлагает стратегию распределения средств: половину средств держать в ОВГЗ как инвестиционный доход, а вторую половину — в наличном долларе как финансовую подушку безопасности. По его мнению, евро сейчас не подходит для заработка и имеет смысл только для поездок в Европу.
Более радикальную позицию высказал банковский эксперт Андрей Забловский. Он считает, что часть ранее купленной валюты стоит зафиксировать в гривне и вложить в государственные облигации.
По его оценке, если доллар был куплен несколько лет назад, его рост мог составить около 60%, поэтому сейчас разумно частично зафиксировать прибыль. При этом дальнейшее укрепление доллара в ближайшее время будет ограниченным, а инвестиции в ценные бумаги могут принести большую доходность.