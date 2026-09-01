Экономисты рассказали, в какой валюте хранить сбережения и стоит ли сейчас продавать доллары

В какой валюте хранить деньги 2026: доллар, гривна или ОВГЗ — советы экономистов

Экономисты и финансовые аналитики рассказали, как сегодня лучше хранить сбережения и почему держать деньги исключительно в долларах уже не считается оптимальной стратегией.

Несмотря на рост курса американской валюты, специалисты отмечают, что доходность гривневых инструментов сейчас выше. Об этом говорится в материале ТСН.

Экономист Олег Пендзин советует не поддаваться панике из-за колебаний курса. По его словам, с начала года доллар вырос примерно на 2%, тогда как банковские инструменты дают больше прибыли.

Он отмечает, что гривневые депозиты могут приносить около 7% годовых, а облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — примерно вдвое больше.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предлагает стратегию распределения средств: половину средств держать в ОВГЗ как инвестиционный доход, а вторую половину — в наличном долларе как финансовую подушку безопасности. По его мнению, евро сейчас не подходит для заработка и имеет смысл только для поездок в Европу.

Более радикальную позицию высказал банковский эксперт Андрей Забловский. Он считает, что часть ранее купленной валюты стоит зафиксировать в гривне и вложить в государственные облигации.

По его оценке, если доллар был куплен несколько лет назад, его рост мог составить около 60%, поэтому сейчас разумно частично зафиксировать прибыль. При этом дальнейшее укрепление доллара в ближайшее время будет ограниченным, а инвестиции в ценные бумаги могут принести большую доходность.