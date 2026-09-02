Земля в Украине продолжает дорожать: где гектары стоят больше всего в 2026 году

Цены на землю в Украине выросли на 26%: где самые дорогие паи и какие риски ждут покупателей

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине продолжает активно развиваться. С момента открытия земельного рынка украинцы заключили более полумиллиона сделок купли-продажи участков, а стоимость гектаров за последние годы существенно выросла.

По данным Госгеокадастра, на которые ссылается Opendatabot, средняя цена одного гектара сельхозземли в 2026 году достигла 75,1 тыс. грн. Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За время действия рынка земли было оформлено более 501 тысячи сделок на общую сумму почти 50 млрд грн. Общая площадь проданных участков превысила 977 тысяч гектаров.

Особенно активным для рынка стал 2025 год, когда количество сделок превысило 131 тысячу. Одновременно росли и цены: если в 2024 году средняя стоимость гектара составляла 47,2 тыс. грн, то в 2025 году она увеличилась до 61,8 тыс. грн.

В текущем году самые дорогие земельные участки продаются в западных и центральных регионах страны. Лидером по стоимости стала Ивано-Франковская область, где гектар в среднем оценивается в 179,6 тыс. грн. Следом идут Киевская область с показателем 178,2 тыс. грн за гектар и Львовская область — около 153,4 тыс. грн.

В то же время самые низкие цены сохраняются в прифронтовых регионах. В Донецкой области гектар стоит около 30,7 тыс. грн, а в Херсонской — примерно 38,5 тыс. грн.

Несмотря на высокий интерес к покупке земли как инвестиционного актива, специалисты предупреждают о значительных юридических рисках. По словам юристов, перед заключением сделки необходимо тщательно проверять историю права собственности, наличие судебных споров, арестов, ипотек и других ограничений.

Одной из наиболее распространенных проблем остается нарушение преимущественного права арендатора на покупку участка. Если процедура продажи была проведена с нарушениями, сделка может быть оспорена в суде.

Кроме того, покупателям необходимо учитывать законодательные ограничения относительно приобретения сельхозземли и подтверждать законность происхождения средств, поскольку расчеты по таким сделкам разрешены исключительно в безналичной форме.

Эксперты рекомендуют проводить полный юридический аудит участка, проверять государственные реестры и привлекать профильных специалистов для сопровождения сделки. Это позволит снизить риски финансовых потерь и возможных судебных разбирательств в будущем.