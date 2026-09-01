Пенсия без трудовой книжки: как доказать стаж и какие документы подходят

Как подтвердить стаж без трудовой книжки: адвокат назвала все варианты

Украинцы, у которых потеряна трудовая книжка, документы остались на оккупированной территории или отсутствуют данные о работе до 2004 года в электронном реестре, все еще могут подтвердить свой стаж. Однако для этого придется собрать дополнительные доказательства.

Как объяснила адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова, способ подтверждения зависит от периода работы и наличия документов.

После 1 января 2004 года страховой стаж учитывается по данным системы персонифицированного учета. За предыдущие годы основным документом остается трудовая книжка. Если ее нет или в ней есть ошибки, период работы можно подтвердить другими документами.

Среди возможных доказательств:

справки предприятий и учреждений;

выписки из приказов о приеме или увольнении;

сведения о заработной плате;

личные счета;

письменные трудовые договоры;

удостоверения и другие документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Для предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях, предусмотрены дополнительные возможности. В отдельных случаях льготный стаж можно подтвердить не только справками об условиях работы, но и данными из реестра застрахованных лиц.

Если в трудовой книжке есть исправления или неточные сведения за период до 2004 года, а предприятие находится на оккупированной территории, вопрос подтверждения стажа рассматривают специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда.

Можно ли подтвердить стаж через свидетелей

Еще один вариант — показания свидетелей. Однако требования к ним достаточно строгие.

По правилам, свидетелей должно быть минимум двое. Они должны:

работать вместе с заявителем на одном предприятии или в одной системе;

иметь собственные документы, подтверждающие работу на этом же предприятии в тот же период.

При этом Пенсионный фонд не принимает обычные нотариальные заявления от свидетелей, которые находятся за границей. В административном порядке опрос должен проводить сотрудник ПФУ лично.

Даже если человек за рубежом заверит свои показания у нотариуса, оформит апостиль или консульское заверение и сделает перевод документов, Пенсионный фонд может отказать в их учете из-за отсутствия такой процедуры в действующем порядке.

Что делать, если свидетели живут за границей

В такой ситуации есть два возможных пути.

Первый вариант — обратиться в суд и обжаловать отказ Пенсионного фонда. Свидетель за границей может дать показания во время судебного заседания через видеосвязь или оформить заявление через консульское учреждение Украины.

Второй вариант — если свидетель может приехать в Украину, он может обратиться в любой работающий сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места проживания.

Какие документы могут заменить свидетелей

По словам адвоката, на практике письменные доказательства часто имеют большее значение, чем поиск бывших коллег.

Если предприятие ликвидировано, документы могут находиться в государственных архивах. Подтвердить стаж могут:

архивные справки;

справки о заработной плате;

приказы по предприятию;

профсоюзные билеты с отметками об уплате взносов;

расчетные книги;

характеристики;

пропуска;

трудовые договоры.

Что советуют делать при потере трудовой книжки

Юрист рекомендует действовать по следующему алгоритму:

Подать заявление на назначение пенсии со всеми имеющимися документами. Получить официальный письменный отказ Пенсионного фонда, если стаж не засчитали. Собрать дополнительные доказательства, включая документы из архивов или заявления свидетелей. При необходимости обжаловать решение ПФУ в административном суде.

По словам адвоката, отсутствие данных в электронном реестре или потеря документов из-за войны не должны автоматически лишать человека права на пенсионное обеспечение, если он действительно работал и потеря документов произошла по независящим от него причинам.