Россия атакует продовольственные склады в Украине: грозит ли стране дефицит продуктов

Останутся ли украинцы без продуктов

Несмотря на масштабные повреждения складской инфраструктуры, продовольственная система Украины продолжает работать. Бизнес вынужден перестраивать логистику, что делает поставки сложнее и дороже, однако угрозы системного дефицита базовых продуктов сейчас нет.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что российские войска целенаправленно наносят удары по складам и объектам, связанным с хранением и логистикой продуктов.

По словам министра, Украина уже потеряла значительную часть современных складских мощностей. На некоторых объектах уровень разрушений достигает 90%.

Останутся ли украинцы без продуктов

Высоцкий подчеркнул, что уничтожение складов не означает, что население столкнется с отсутствием продуктов.

Ритейлеры, поставщики и производители адаптируют работу к новым условиям: перемещают запасы, ищут альтернативные маршруты доставки и используют другие способы хранения продукции. Такая система требует больше времени и финансовых ресурсов, однако позволяет сохранять стабильность продовольственного рынка.

Министр отметил, что на сегодняшний день оснований говорить о системном физическом дефиците основных продуктов нет. При этом в отдельных магазинах ассортимент и наличие некоторых товаров могут меняться в зависимости от ситуации с логистикой и поставками.

Таким образом, проблемы могут возникать на уровне отдельных категорий продукции или конкретных торговых точек, однако продовольственное обеспечение страны в целом сохраняется.

Кто компенсирует уничтоженные продукты

Еще одним важным вопросом остается компенсация убытков бизнеса из-за продукции, уничтоженной в результате российских атак.

По мнению Высоцкого, отношения между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями являются хозяйственными и договорными. Поэтому риски, связанные с потерей продукции, целесообразно распределять между всеми участниками цепочки.

При этом речь не обязательно должна идти о равном распределении убытков. У разных категорий товаров отличаются уровень маржинальности, условия сотрудничества и экономическая выгода участников рынка.

Поэтому механизм компенсации, считает министр, необходимо определять с учетом особенностей каждой категории продукции и того, как между сторонами распределяется прибыль.

Бизнес перестраивает логистику

Отдельно Высоцкий отметил необходимость распределять между участниками рынка и дополнительные расходы, которые возникают из-за изменения логистических маршрутов.

Компании вынуждены практически в реальном времени искать новые пути доставки, менять места хранения и перестраивать цепочки поставок. Все это увеличивает себестоимость работы бизнеса.

Параллельно государство занимается разработкой системных механизмов страхования военных рисков. Однако до полноценного запуска такой системы бизнесу необходимо самостоятельно выработать справедливый принцип распределения убытков и дополнительных расходов между всеми участниками продовольственной цепочки.

Несмотря на разрушение части складской инфраструктуры, украинский продовольственный рынок продолжает адаптироваться. Основной проблемой остается не физическое отсутствие продуктов, а усложнение и удорожание их хранения и доставки.