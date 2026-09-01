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Пенсионерам могут увеличить выплаты на 20%: кто имеет право на надбавку
Некоторые пенсионеры в Украине имеют право на увеличение пенсионных выплат на 20%. Такая надбавка предусмотрена для тех, кто проживает или работает в населенных пунктах, официально имеющих статус горных.
Кому положена доплата к пенсии
Право на повышение пенсионных выплат предусмотрено Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине».
На надбавку могут претендовать:
- пенсионеры, которые проживают в горном населенном пункте;
- граждане, работающие на территории таких населенных пунктов;
- внутренне перемещенные лица;
- студенты.
Однако одной регистрации в населенном пункте, расположенном в горной местности, недостаточно. Территория должна официально иметь статус горного населенного пункта и входить в соответствующий перечень.
При предоставлении такого статуса учитываются, в частности, высота территории над уровнем моря, климатические условия и особенности рельефа.
Где можно получить повышенную выплату
Большинство населенных пунктов с горным статусом расположены в западных областях Украины. В частности, речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.
Еще одним важным условием является продолжительность проживания или работы в горной местности. Соответствующий статус должен сохраняться не менее шести месяцев подряд.
Как оформить надбавку
Чтобы получить повышенную пенсионную выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление вместе с документами, подтверждающими право на надбавку.
Одним из основных документов является удостоверение жителя горного населенного пункта. Его выдают органы местного самоуправления.
После подтверждения права пенсионная выплата может быть увеличена на 20%.
Какие еще выплаты предусмотрены пенсионерам
В сентябре 2026 года отдельные категории украинцев также смогут получать адресную пенсионную помощь. Минимальный размер такой выплаты составляет 10 020 грн.
Кроме того, в Государственной службе специальной связи и защиты информации ранее предупреждали о мошеннических сообщениях о якобы новых доплатах к пенсиям в размере от 3200 до 5300 грн. В ведомстве призвали не доверять подобным предложениям и проверять информацию через официальные источники.