Цены на лекарства в Украине изменятся: данные о стоимости сделают доступными для всех

Цены на лекарства в Украине 2026 — новые правила расчета и контроля стоимости препаратов

В Украине обновили правила государственного регулирования стоимости лекарственных средств. Кабинет министров постановлением №1064 от 26 августа 2026 года изменил порядок реферирования и декларирования цен на препараты, а также правила работы Национального каталога цен.

Одним из ключевых нововведений станет открытый доступ к информации о стоимости лекарств. В каталоге будут публиковать данные о задекларированных предельных оптово-отпускных и рассчитанных предельных розничных ценах.

Национальный каталог цен должен работать круглосуточно и бесплатно. Пользователи смогут искать и фильтровать информацию, скачивать данные, отслеживать изменения стоимости препаратов и пользоваться электронным кабинетом заявителя.

Как будут определять цены на лекарства

При сравнении стоимости препаратов будут учитывать их торговое и международное непатентованное название, лекарственную форму, дозировку и количество единиц в упаковке.

Также при наличии информации будут учитывать производителя, владельца регистрационного удостоверения или его коммерческого представителя в соответствующей референтной стране.

Если несколько производителей работают под одним глобальным брендом или входят в одну корпоративную группу, их данные могут рассматриваться как соответствующие требованиям при совпадении основных характеристик препарата.

Для каждой референтной страны стоимость одной единицы лекарственной формы будут рассчитывать отдельно. Если в стране зарегистрировано несколько цен на препарат с одинаковыми характеристиками, для расчетов используют их среднее арифметическое.

Иностранные цены будут пересчитывать в гривны по официальному курсу НБУ, определенному как среднемесячное значение за месяц, предшествующий расчету.

Что будет считаться единицей препарата

В новых правилах также определили единицу измерения для разных лекарственных форм:

таблетки, капсулы и пастилки — одна штука;

сиропы и растворы для приема внутрь — 1 мл;

инъекционные препараты — одна ампула или флакон;

свечи, пессарии и пластыри — одна штука;

мази, кремы и гели — 1 грамм;

ингаляционные препараты — одна доза или впрыскивание.

Что будет при завышенной цене

Отдельный механизм предусмотрен для проверки информации, внесенной в Национальный каталог цен.

Если МОЗ обнаружит, что заявленная предельная оптово-отпускная цена выше референтного уровня или установленной стоимости для препаратов, участвующих в программе реимбурсации, ведомство должно уведомить заявителя безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней.

После этого может быть начата административная процедура, результатом которой станет исключение сведений о задекларированной цене из каталога.

Если же сам заявитель обратится с просьбой снизить предельную оптово-отпускную цену, прежнюю информацию удалять не будут. В таком случае в каталоге просто обновят данные о стоимости.

Как часто будут обновлять цены

Национальный каталог планируют пересматривать ежемесячно — в первый рабочий день месяца.

Изменения будут вносить при первой декларации цены, изменении стоимости оригинального препарата, исправлении технических ошибок, добровольном снижении цены или исключении информации о лекарстве.

Кроме того, стоимость смогут пересматривать из-за значительных валютных колебаний. Такое основание возникает, если официальный курс гривны к доллару или евро изменится более чем на 5%.

Повышать предельную оптово-отпускную цену можно будет не чаще одного раза в шесть месяцев. Основанием для обновления информации также станет изменение стоимости препарата в перечне лекарств, которые возмещаются в рамках программы реимбурсации.

Таким образом, новые правила одновременно меняют методику определения референтных цен и делают информацию о стоимости лекарств более доступной. Граждане и участники фармацевтического рынка смогут получать данные о производителях, дозировках и предельных ценах препаратов и сравнивать их стоимость.