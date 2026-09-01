Цены на продукты в Украине могут вырасти: как удары РФ повлияли на поставки

На сколько могут подорожать продукты

Российские атаки на инфраструктуру Украины заставляют бизнес менять привычные схемы хранения и доставки товаров. Несмотря на повреждение складов и логистических объектов, дефицита продуктов в стране не ожидается. Однако дополнительные расходы предпринимателей могут привести к росту цен — максимум примерно на 2,5%.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире Суспільного.

Почему продукты в Украине могут подорожать

Российские обстрелы серьезно повлияли на работу логистической инфраструктуры. По оценкам Министерства аграрной политики, в некоторых регионах было уничтожено или повреждено до 90% складских мощностей. По данным Forbes Украина, общая площадь уничтоженных складов составляет около 400 тыс. квадратных метров.

В результате атак уничтожаются запасы продовольствия и других товаров. В отдельных торговых сетях из-за этого временно может становиться меньше определенных позиций.

Впрочем, власти и представители бизнеса не прогнозируют продовольственного дефицита. Чтобы снизить риски потери больших партий продукции, аграрный сектор постепенно переходит к более распределенной системе хранения и поставок.

Как изменится система поставок

Один из основных принципов новой модели — хранить и перевозить продукты меньшими партиями. Еще один важный элемент — сокращение количества промежуточных звеньев и доставка продукции непосредственно от производителя к месту продажи.

Такая система позволяет уменьшить последствия возможных атак: уничтожение одного объекта не приводит к потере значительного объема товаров одновременно.

Кроме того, децентрализация должна помочь торговым сетям поддерживать стабильное снабжение магазинов и своевременно доставлять покупателям необходимые продукты.

При этом новая логистика требует дополнительных расходов. Компаниям приходится использовать более сложные маршруты, тратить больше средств на топливо и оплачивать изменившиеся услуги хранения.

На сколько могут подорожать продукты

Из-за перестройки цепочек поставок торговые сети могут сокращать запасы отдельных товаров и оптимизировать ассортимент в конкретных магазинах.

Одновременно дополнительные транспортные и складские расходы постепенно отражаются на конечной стоимости продукции.

По словам Тараса Высоцкого, переход к децентрализованной системе снабжения действительно может повлиять на цены. Однако в Министерстве аграрной политики считают, что существенного скачка стоимости продуктов не произойдет.

Ориентировочно дополнительное подорожание может составить не более 2,5%.

Таким образом, даже несмотря на повреждение инфраструктуры и усложнение логистики, продовольственный рынок Украины продолжает работать, а главной задачей бизнеса остается обеспечение стабильных поставок без значительного роста цен.