Возвращение украинцев из-за границы: в Минсоцполитики рассказали, к чему готовят общины

Украина готовится к возможному возвращению граждан, которые сейчас находятся за границей. В Министерстве социальной политики работают над оценкой возможностей территориальных общин принимать новых жителей. Для этого планируют разработать единую методологию оценки потребностей и создать базу данных о доступных ресурсах в разных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики по итогам встречи министра Дениса Улютина с представителями Международной организации по миграции (МОМ).

В ведомстве отмечают, что после возвращения из-за границы украинцы не обязательно будут жить в тех населенных пунктах, которые покинули. Их выбор может зависеть от ситуации с безопасностью, наличия жилья, перспектив трудоустройства, доступа к социальным услугам и семейных обстоятельств.

Поэтому общины должны заранее оценить, достаточно ли у них доступного жилья, рабочих мест, образовательных и социальных учреждений, а также необходимой инфраструктуры. Эти факторы предлагают учитывать и при планировании восстановления территорий.

Как будут оценивать готовность общин

В Минсоцполитики работают над согласованием методик, с помощью которых будут определять потребности территориальных общин. Также планируется сформировать соответствующие информационные базы.

Полученные данные станут основой для развития цифровых инструментов, в частности социального паспорта общины. Он должен помочь государству принимать решения в сфере социальной политики и определять приоритетные направления для инвестиций.

Как будут помогать украинцам, которые планируют вернуться

Еще одной темой переговоров с представителями МОМ стало консультирование граждан за рубежом, которые рассматривают возможность возвращения в Украину.

Для этого могут использовать экспертные знания, информационные ресурсы и инфраструктуру международной организации. Их планируют привлечь к развитию государственных инициатив, в частности сети центров единства и платформы «Домой».

По словам Дениса Улютина, система консультирования должна работать по единым стандартам. Она также должна предусматривать понятный механизм направления людей к необходимым услугам и обеспечивать взаимодействие государственных учреждений с международными партнерами.

В министерстве подчеркивают, что решение о возвращении в Украину должно быть исключительно добровольным. При этом гражданам необходимо предоставлять объективную и достоверную информацию об условиях жизни в стране.