Понтонные мосты в Киеве опасны для водителей: эксперт объяснил главные риски

Мосты в Киеве и угроза обстрелов: почему понтонные переправы опасны

Понтонные переправы не смогут полноценно заменить капитальные мосты в Киеве. Более того, во время российских воздушных атак такие сооружения могут представлять серьезную угрозу для автомобилистов из-за риска быстрого затопления транспорта.

Об этом сообщает эксперт по транспортному планированию Дмитрия Беспалова.

Чем опасны понтонные мосты во время обстрелов

По словам специалиста, плавучие переправы имеют существенный недостаток по сравнению с обычными мостами. Если попадание ракеты или беспилотника в капитальное сооружение может повредить отдельные элементы конструкции, то удар по понтонному мосту способен привести к его затоплению вместе с находящимися на нем автомобилями.

Дмитрий Беспалов предупредил, что в случае атаки на такую переправу под водой могут оказаться многие машины. Поэтому подобные сооружения требуют усиленной охраны, а пользоваться ими во время обстрелов категорически не следует.

Эксперт также напомнил, что понтонные мосты предназначены преимущественно для военных целей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для гражданской инфраструктуры обычно применяют модульные, насыпные или комбинированные конструкции.

Кроме того, такие переправы работают в специальном режиме и находятся под контролем военных либо подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Поэтому они не рассчитаны на постоянное ежедневное движение гражданского транспорта между берегами.

Почему понтонные переправы сложно интегрировать в дорожную сеть Киева

Еще одной проблемой является необходимость обустройства подъездов и транспортных развязок по обе стороны реки. Без соответствующей инфраструктуры даже установленный мост не сможет обеспечить полноценное транспортное сообщение.

По оценке Беспалова, создание таких подъездов потребует значительных финансовых вложений. В нынешних условиях найти необходимые средства будет крайне сложно.

В качестве примера специалист привел строительство Шулявской транспортной развязки в Киеве, стоимость которой составляет около 2 млрд гривен.

По его словам, для полноценного подключения понтонного моста понадобилось бы построить развязки на обоих берегах. Это потребовало бы дополнительных миллиардных расходов, которые город сейчас не может себе позволить.

Сколько автомобилей пропускают понтонные и капитальные мосты

Плавучие переправы уступают стационарным сооружениям и по пропускной способности.

По оценке эксперта, одна полоса понтонного моста способна пропускать примерно 500 автомобилей в час. Для сравнения, аналогичная полоса капитального моста рассчитана ориентировочно на 2000 машин за тот же период.

Таким образом, пропускная способность понтонной переправы примерно в четыре раза ниже. Это существенно ограничивает возможности ее использования в качестве полноценной альтернативы существующим мостам столицы.