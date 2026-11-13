- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Многодетным матерям в Украине доплачивают к пенсии: как получить до 1038 грн
В Украине многодетные матери могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии в размере до 1038 грн. Размер выплаты зависит от количества детей, которых женщина родила и воспитала до шестилетнего возраста. Однако доплата не назначается автоматически — для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, право на такую надбавку имеют женщины, которые родили и воспитали пятерых или более детей до достижения ими шести лет. Аналогичная возможность предусмотрена и для матерей, официально усыновивших соответствующее количество детей и выполнивших требования по их воспитанию.
Выплата предусмотрена законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Она начисляется дополнительно к основной пенсии при условии подтверждения права на нее.
Кому положена надбавка к пенсии за детей
Получать дополнительную выплату могут женщины, которые воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста. При этом речь идет не только о родных детях, но и об усыновленных, если усыновление оформлено официально.
Надбавку могут назначить к нескольким видам пенсионного обеспечения:
-
пенсии по возрасту;
-
пенсии по инвалидности;
-
выплатам в связи с потерей кормильца;
-
пенсии за выслугу лет.
Таким образом, количество детей и соблюдение предусмотренных законом условий являются основными критериями для назначения дополнительной выплаты.
Сколько доплачивают многодетным матерям в 2026 году
Размер надбавки рассчитывается как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 грн.
За воспитание пятерых детей предусмотрена доплата в размере 35% прожиточного минимума. За каждого следующего ребенка размер надбавки увеличивается еще на один процентный пункт.
Ежемесячные выплаты составляют:
-
5 детей — 908 грн;
-
6 детей — 934 грн;
-
7 детей — 960 грн;
-
8 детей — 986 грн;
-
9 детей — 1012 грн;
-
10 и более детей — 1038 грн.
Таким образом, максимальную надбавку получают женщины, воспитавшие десять и более детей. Матерям пятерых детей полагается дополнительная выплата в размере 908 грн в месяц.
Поскольку сумма привязана к прожиточному минимуму, она может меняться в случае пересмотра этого показателя.
Как оформить доплату через Пенсионный фонд
Для назначения надбавки женщине необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Автоматически такую выплату не устанавливают, поэтому важно подготовить документы, подтверждающие право на нее.
В частности, могут потребоваться:
-
заявление о назначении дополнительной выплаты;
-
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
-
свидетельства о рождении детей;
-
документы, подтверждающие воспитание детей до шестилетнего возраста;
-
документы об усыновлении — если речь идет об усыновленных детях.
Подать документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда. Перед обращением рекомендуется уточнить актуальный перечень необходимых справок и подтверждений с учетом конкретной ситуации.
Какие еще надбавки могут увеличить пенсию
Помимо выплат многодетным матерям, в Украине предусмотрены возрастные надбавки к пенсии. Их размер зависит от возраста получателя.
В 2026 году ежемесячные доплаты составляют:
-
300 грн — после достижения 70 лет;
-
456 грн — после достижения 75 лет;
-
570 грн — после достижения 80 лет.
Такие выплаты Пенсионный фонд назначает автоматически, если человек соответствует установленным требованиям. При этом очередная возрастная надбавка заменяет предыдущую, а не суммируется с ней.
Кроме того, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут претендовать на отдельную доплату. Для ее оформления потребуется медицинское заключение и соблюдение других предусмотренных законодательством условий.