Многодетным матерям в Украине доплачивают к пенсии: как получить до 1038 грн

В Украине многодетные матери могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии в размере до 1038 грн. Размер выплаты зависит от количества детей, которых женщина родила и воспитала до шестилетнего возраста. Однако доплата не назначается автоматически — для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, право на такую надбавку имеют женщины, которые родили и воспитали пятерых или более детей до достижения ими шести лет. Аналогичная возможность предусмотрена и для матерей, официально усыновивших соответствующее количество детей и выполнивших требования по их воспитанию.

Выплата предусмотрена законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Она начисляется дополнительно к основной пенсии при условии подтверждения права на нее.

Кому положена надбавка к пенсии за детей

Получать дополнительную выплату могут женщины, которые воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста. При этом речь идет не только о родных детях, но и об усыновленных, если усыновление оформлено официально.

Надбавку могут назначить к нескольким видам пенсионного обеспечения:

пенсии по возрасту;

пенсии по инвалидности;

выплатам в связи с потерей кормильца;

пенсии за выслугу лет.

Таким образом, количество детей и соблюдение предусмотренных законом условий являются основными критериями для назначения дополнительной выплаты.

Сколько доплачивают многодетным матерям в 2026 году

Размер надбавки рассчитывается как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 грн.

За воспитание пятерых детей предусмотрена доплата в размере 35% прожиточного минимума. За каждого следующего ребенка размер надбавки увеличивается еще на один процентный пункт.

Ежемесячные выплаты составляют:

5 детей — 908 грн;

6 детей — 934 грн;

7 детей — 960 грн;

8 детей — 986 грн;

9 детей — 1012 грн;

10 и более детей — 1038 грн.

Таким образом, максимальную надбавку получают женщины, воспитавшие десять и более детей. Матерям пятерых детей полагается дополнительная выплата в размере 908 грн в месяц.

Поскольку сумма привязана к прожиточному минимуму, она может меняться в случае пересмотра этого показателя.

Как оформить доплату через Пенсионный фонд

Для назначения надбавки женщине необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Автоматически такую выплату не устанавливают, поэтому важно подготовить документы, подтверждающие право на нее.

В частности, могут потребоваться:

заявление о назначении дополнительной выплаты;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие воспитание детей до шестилетнего возраста;

документы об усыновлении — если речь идет об усыновленных детях.

Подать документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда. Перед обращением рекомендуется уточнить актуальный перечень необходимых справок и подтверждений с учетом конкретной ситуации.

Какие еще надбавки могут увеличить пенсию

Помимо выплат многодетным матерям, в Украине предусмотрены возрастные надбавки к пенсии. Их размер зависит от возраста получателя.

В 2026 году ежемесячные доплаты составляют:

300 грн — после достижения 70 лет;

456 грн — после достижения 75 лет;

570 грн — после достижения 80 лет.

Такие выплаты Пенсионный фонд назначает автоматически, если человек соответствует установленным требованиям. При этом очередная возрастная надбавка заменяет предыдущую, а не суммируется с ней.

Кроме того, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут претендовать на отдельную доплату. Для ее оформления потребуется медицинское заключение и соблюдение других предусмотренных законодательством условий.