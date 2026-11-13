Штрафы до 3400 грн и лишение прав: в Украине готовят новые правила для водителей

В Украине могут ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима. Среди предложений — снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, увеличение штрафов до 3400 грн и введение системы штрафных баллов. Также рассматривается возможность временного лишения водительских прав за отдельные опасные нарушения.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 15348. Однако пока речь идет только о законодательных предложениях: новые санкции еще не вступили в силу.

Как сейчас штрафуют за превышение скорости

На данный момент в Украине действуют следующие штрафы за превышение установленных ограничений скорости:

более чем на 20 км/ч — 340 грн;

более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Согласно предлагаемым изменениям, ответственность может наступать уже при превышении скорости на 10 км/ч. Кроме того, авторы инициативы предлагают прогрессивную систему штрафов, при которой сумма взыскания будет зависеть от степени нарушения.

Максимальный штраф по предлагаемой системе может составить 3400 грн. В отдельных случаях также может применяться временное лишение водительских прав.

При этом действующие скоростные ограничения пока остаются прежними:

50 км/ч — в населенных пунктах;

90 км/ч — за пределами населенных пунктов;

110 км/ч — на дорогах с разделительной полосой;

130 км/ч — на автомагистралях.

Камер автофиксации на дорогах становится больше

Контроль за соблюдением ПДД в Украине продолжают усиливать. В августе 2026 года МВД сообщило о запуске еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений.

Оборудование контролирует не только скоростной режим, но и движение по полосам, предназначенным для общественного транспорта. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 680 грн.

Для водителей, получивших постановление за нарушение, зафиксированное камерой, действует возможность уплатить штраф со скидкой 50% в установленный льготный период.

Какие изменения коснулись грузового транспорта

Отдельные обновления правил дорожного движения уже вступили в силу 9 апреля 2026 года. Они касаются преимущественно грузовых автомобилей.

В частности, в ПДД появились понятия «контейнеровоз» и «контейнерные перевозки». Также были установлены новые нормы допустимой массы для различных категорий грузового транспорта на дорогах государственного и местного значения.

Для владельцев обычных легковых автомобилей дополнительные сезонные ограничения в рамках этих изменений не вводились.

Что изменилось в страховании автомобилей

Изменения затронули и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).

В частности, была внедрена система прямого урегулирования убытков. Теперь пострадавший в ДТП в предусмотренных законом случаях может обращаться за страховой выплатой непосредственно в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника аварии.

Кроме того, введено свободное ценообразование на страховые полисы, а лимиты страховых выплат увеличены:

до 250 тыс. грн на одного потерпевшего и до 1,25 млн грн на одно ДТП — за ущерб имуществу;

до 500 тыс. грн на одного потерпевшего и до 5 млн грн на одно ДТП — за вред жизни и здоровью.

Электронный страховой полис имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Обязательный техосмотр и штрафы за парковку

Введение обязательного технического контроля для всех личных легковых автомобилей в 2026 году пока не состоялось. На данный момент обязательный техосмотр предусмотрен для определенных категорий транспорта: грузовиков, автобусов, такси и автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Размер штрафов за нарушение правил парковки зависит от характера нарушения и может составлять от 340 до 1700 грн.

За парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 грн. Если неправильно припаркованный автомобиль существенно мешает движению или создает опасность, его могут эвакуировать. В таком случае владельцу придется дополнительно оплатить расходы на перемещение и хранение транспортного средства.

Таким образом, украинским водителям стоит различать уже действующие правила и предложения, которые пока рассматриваются парламентом. Возможное снижение порога превышения скорости до 10 км/ч и увеличение штрафов до 3400 грн зависят от дальнейшего рассмотрения и принятия законопроекта № 15348.