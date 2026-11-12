НБУ расширил валютные операции "Укрпочты": какие услуги добавили

Национальный банк Украины расширил перечень валютных операций, которые может осуществлять АО «Укрпочта». Компания получила новую лицензию, позволяющую проводить дополнительные платежные операции, в том числе эквайринг платежных инструментов.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 ноября 2026 года.

Согласно обновленной лицензии, «Укрпочта» сможет осуществлять валютные операции в рамках двух финансовых платежных услуг:

перевода средств без открытия счета;

эквайринга платежных инструментов.

Таким образом, перечень разрешенных компании операций стал шире.

Одновременно с выдачей новой лицензии НБУ отозвал предыдущую. Она предоставляла «Укрпочте» право проводить валютные операции только в рамках услуги по переводу средств без открытия счета.

В Нацбанке уточнили, что такое решение соответствует пункту 72 раздела VI Положения о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций. Документ предусматривает возможность отзыва действующей лицензии одновременно с выдачей новой, если компания расширяет перечень разрешенных валютных операций.

В результате «Укрпочта» получила обновленное разрешение с более широким перечнем платежных услуг.