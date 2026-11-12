В Киеве изменили правила проезда по трем мостам

В Киеве ввели резервные схемы движения через мост Патона, Северный и Южный мосты. Изменения предусматривают разные условия проезда для легковых автомобилей, грузовиков и общественного транспорта. Водителям придется учитывать новые ограничения и заранее выбирать маршруты передвижения между левым и правым берегами столицы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. Соответствующая информация также опубликована на официальном сайте МВД.

Новые правила действуют с 9 ноября 2026 года. Их внедрение связано с дополнительными угрозами безопасности и необходимостью оптимизировать транспортные потоки между берегами Днепра.

Мост Патона: как будет работать реверсивное движение

На мосту Патона предусмотрено введение реверсивного движения. В часы пик направление трех из пяти полос будут менять в зависимости от интенсивности автомобильного потока.

Согласно опубликованной схеме:

с 07:00 до 10:00 три полосы будут направлены в сторону правого берега;

с 16:00 до 20:00 три полосы будут работать в направлении левого берега.

Такой порядок должен облегчить движение в часы утренней и вечерней нагрузки.

В то же время в Киевской городской государственной администрации 8 ноября уточнили, что о фактическом запуске реверсивного движения и деталях его организации сообщат отдельно.

Поэтому автомобилистам рекомендуют перед поездкой проверять актуальную информацию, обращать внимание на дорожные знаки и выполнять указания регулировщиков.

Северный мост: какие автомобили могут проехать

После российской атаки на Северном мосту временно ограничивали движение. Однако 8 ноября специалисты обследовали сооружение, после чего проезд частично восстановили.

По информации КГГА, сейчас действуют следующие правила:

с левого берега на правый разрешено движение по одной полосе исключительно для пассажирского транспорта;

с правого берега на левый открыты две полосы для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

Также возобновили движение автобусов и троллейбусов №21, 29тр, 30тр, 31тр, 47тр, 73, 101 и 114.

Для грузового транспорта предусмотрен отдельный маршрут. Патрульные будут направлять грузовики на Подольский мостовой переход.

Таким образом, водителям легковых автомобилей необходимо учитывать разные условия проезда в зависимости от направления, а грузовикам придется пользоваться альтернативной переправой.

Южный мост: куда направят грузовики

На Южном мосту изменения касаются прежде всего грузового транспорта.

Согласно утвержденной схеме, грузовые автомобили, следующие с левого берега на правый, будут направлять через Дарницкий мост.

При этом в МВД сообщили, что дополнительных ограничений для легковых автомобилей и общественного транспорта в рамках этой резервной схемы не предусмотрено.

Водителям грузовиков рекомендуют заранее учитывать новый маршрут при планировании поездок.

Почему в Киеве изменили движение через мосты

Пересмотр транспортных схем связан с последствиями российских атак и необходимостью сохранить сообщение между двумя берегами столицы.

В частности, в ночь на 7 ноября в результате российского удара получил повреждения Северный мост. Пострадали дорожное покрытие, контактная сеть троллейбусов и линия электропередачи.

Из-за этого движение по переправе временно полностью перекрывали, а общественный транспорт направляли по альтернативным маршрутам.

После технического обследования специалисты разрешили частично возобновить проезд, однако для отдельных категорий транспорта ограничения сохранились.

Новые резервные схемы призваны перераспределить автомобильные потоки, уменьшить нагрузку на доступные переправы и обеспечить транспортное сообщение между левым и правым берегами Киева.