Продать авто раньше чем через полгода станет дорого: украинцам готовят новые налоговые правила

Новые налоги на продажу авто: почему даже первая сделка может обойтись в десятки тысяч гривен

С 1 января 2027 года в Украине могут измениться правила налогообложения продажи автомобилей. В частности, владельцам придется учитывать срок владения транспортным средством: если продать его раньше чем через 183 дня после государственной регистрации на свое имя, налоговая нагрузка может составить 23% от стоимости сделки.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 16037-д, который Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 11 ноября 2026 года. По состоянию на 12 ноября документ еще ожидает подписания и официального опубликования. Поэтому новые правила пока не вступили в силу.

Как будет работать правило 183 дней

Согласно принятому законопроекту, если автомобиль продадут менее чем через 183 дня после регистрации на имя владельца, доход от сделки будет облагаться НДФЛ по ставке 18%. Дополнительно придется уплатить военный сбор в размере 5%. Таким образом, совокупная ставка составит 23%.

Если же транспортное средство находилось в собственности не менее 183 дней, размер НДФЛ будет зависеть от количества продаж в течение календарного года:

первая продажа автомобиля — 0%;

вторая продажа — 5%;

третья и каждая последующая — 18%.

При этом продажа автомобиля раньше истечения 183 дней будет облагаться НДФЛ по ставке 18% независимо от того, какая по счету это сделка за год.

Отсчет срока начнется с даты государственной регистрации транспортного средства на имя нынешнего владельца. Дата покупки, ввоза машины в Украину или фактической передачи ключей учитываться не будет.

Для автомобилей, полученных в наследство, предусмотрено исключение: при первой продаже ждать 183 дня не потребуется.

Налог будут начислять на всю стоимость автомобиля

Еще одна особенность новых правил заключается в том, что налоговая база будет определяться не по разнице между ценой покупки и продажи, а исходя из полной стоимости транспортного средства.

За основу возьмут сумму, указанную в договоре купли-продажи, однако она не должна быть ниже среднерыночной или определенной законодательством рыночной стоимости автомобиля.

Например, если налогооблагаемая стоимость машины составляет 500 тыс. грн, продавцу придется заплатить 90 тыс. грн НДФЛ и еще 25 тыс. грн военного сбора. Общая сумма обязательных платежей достигнет 115 тыс. грн.

При этом расходы на приобретение автомобиля не будут уменьшать налогооблагаемую базу. Даже если владелец купил машину за 550 тыс. грн, а продал за 500 тыс. грн, налоги рассчитают со всей суммы сделки.

Кто больше всего почувствует новые ограничения

Изменения практически не повлияют на владельцев, которые приобретают автомобили для личного использования и продают их спустя несколько лет. Если с момента регистрации прошло не менее 183 дней и это первая продажа за календарный год, ставка НДФЛ останется нулевой.

Сложнее ситуация может оказаться для тех, кому необходимо срочно продать недавно приобретенную машину. Причинами могут стать переезд, потеря работы, финансовые трудности или другие непредвиденные обстоятельства.

В Институте исследований авторынка предупреждают, что налогообложение в размере 23% от полной стоимости автомобиля способно существенно усложнить такие сделки. Кроме того, эксперты допускают, что новые требования могут способствовать возвращению неофициальных схем передачи автомобилей по доверенности без полноценного переоформления.

Однако такой способ не избавляет от рисков. Пока автомобиль официально зарегистрирован на прежнего владельца, штрафы, задолженности и последствия возможных ДТП могут продолжать касаться именно его.

При этом профессиональные продавцы, которые импортируют автомобили для дальнейшей перепродажи как товар, работают по другим правилам хозяйственной деятельности. Ограничение в 183 дня касается физических лиц, продающих транспортные средства, зарегистрированные на их имя.

Что нужно проверить перед продажей машины в 2027 году

В Институте исследований авторынка также отмечают, что для полноценного внедрения новых правил важно создать более доступные условия легальной работы для небольших продавцов. Иначе часть автомобильного рынка может перейти в неофициальный сектор.

Владельцам, которые планируют продать автомобиль в 2027 году, стоит заранее проверить две вещи: дату государственной регистрации транспортного средства на свое имя и количество продаж автомобилей с начала календарного года.

Именно срок владения и очередность сделки будут определять размер налога, если закон вступит в силу в принятой редакции.