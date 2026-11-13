Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине остановил заводы: что известно

Украинский агрохолдинг Kernel полностью приостановил работу своих маслоэкстракционных заводов после российских ударов по производственным объектам. Компания также временно прекратила закупку семян подсолнечника. При этом отгрузка готовой продукции продолжается благодаря имеющимся запасам.

В течение последних нескольких дней российские войска атаковали украинские промышленные объекты, в том числе предприятия Kernel. В результате ударов были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары. Об этом пресс-служба агрохолдинга сообщила 12 ноября, передает Forbes.

Почему Kernel остановил производство масла

В компании объяснили, что переработка семян подсолнечника осуществляется в рамках непрерывного технологического процесса. Такие производства характеризуются повышенной пожарной опасностью, поэтому после российских атак дальнейшая работа предприятий могла создать дополнительные угрозы для сотрудников.

С учетом рисков для жизни и безопасности персонала руководство приняло решение временно остановить все маслоэкстракционные заводы.

В Kernel сообщили, что на предприятиях уже выполнили необходимые процедуры безопасной остановки производства. Сотрудников перевели в безопасные условия.

При этом компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами. Отгрузка подсолнечного масла и другой продукции осуществляется из имеющихся запасов, что позволяет поддерживать текущую операционную и экономическую деятельность.

Сколько заводов принадлежит Kernel

По информации «Интерфакс-Украина», агрохолдинг владеет восемью маслоэкстракционными заводами. Их совокупная годовая мощность переработки достигает 3,5 млн тонн семян подсолнечника.

Производственные мощности компании расположены в нескольких регионах страны, в частности:

Полтавской области;

Хмельницкой области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Харьковской области.

Остановка всех предприятий означает временное прекращение переработки подсолнечника на производственных площадках компании.

Какие марки масла производит компания

Kernel является одним из крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла в Украине. На внутреннем рынке продукция агрохолдинга представлена под брендами «Щедрый Дар», «Стожар» и «Чумак».

Несмотря на остановку заводов, компания заявила, что продолжает отгружать продукцию со складских запасов. Поэтому прекращение производства не означает немедленного исчезновения этих марок с полок магазинов.

Какое место Kernel занимает на мировом рынке

До начала полномасштабного российского вторжения агрохолдинг занимал ведущие позиции в мировой отрасли производства подсолнечного масла.

По приведенным в материале данным, на долю Kernel приходилось около 9% мирового производства этой продукции. Компания также располагала значительными мощностями по переработке семян подсолнечника и экспорту готового масла.

Теперь дальнейшая работа предприятий будет зависеть от ситуации с безопасностью и возможностью восстановления поврежденных объектов. Пока Kernel сосредоточен на защите сотрудников и выполнении обязательств перед партнерами за счет имеющихся запасов.