Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Курс валют на 16.11.2026: евро еще немного снизилось

Доллар официально подорожал на 5 копеек, а евро подешевело на 12 коп
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 16.11.2026: евро еще немного снизилось
Иллюстративное фото

Национальный банк Украины установил курсы валют на 16 ноября 2026 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 16.11.2026: доллар вырос, а евро снизилось

  • 100 долларов США – 4543 грн (45,43 за доллар, +5 коп.)
  • 100 евро – 5022 грн (50,22 за евро, -12 коп.)
  • 100 польских злотых – 1139 грн (11,39 за злотый, -4 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.12.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 41.33 43.71 0.00
Продажа 41.90 44.36 0.00
Все курсы наличных валют...
11.11.2025 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 41.96 48.54 0.00
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK