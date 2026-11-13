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Курс валют на 16.11.2026: евро еще немного снизилось
Доллар официально подорожал на 5 копеек, а евро подешевело на 12 коп
Национальный банк Украины установил курсы валют на 16 ноября 2026 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 16.11.2026: доллар вырос, а евро снизилось
- 100 долларов США – 4543 грн (45,43 за доллар, +5 коп.)
- 100 евро – 5022 грн (50,22 за евро, -12 коп.)
- 100 польских злотых – 1139 грн (11,39 за злотый, -4 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
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