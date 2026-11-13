Не повысил зарплату - заплати штраф: какая ответственность грозит работодателю в Украине

В Украине работодатели обязаны проводить индексацию заработной платы в соответствии с требованиями законодательства. За нарушение этого правила предусмотрены финансовые санкции, а в отдельных случаях — уголовная ответственность. В частности, штраф для предприятия может составить 17 294 грн за каждого сотрудника, которому не начислили индексацию.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Какие штрафы предусмотрены за отказ индексировать зарплату

Соблюдение трудового законодательства контролирует Государственная служба Украины по вопросам труда. Если во время проверки инспекторы установят, что работодатель не выполняет требования об индексации заработной платы, к нему могут применить несколько видов санкций.

В частности, предусмотрены следующие наказания:

Штраф для предприятия. Согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины, размер финансовой санкции составляет две минимальные заработные платы за каждого работника, которому не провели индексацию. По приведенным в публикации расчетам, это 17 294 грн.

Штраф для руководителя. Должностному лицу грозит административное взыскание в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 510 до 1700 грн.

Уголовная ответственность. Если работодатель умышленно и безосновательно не выплачивает индексацию более одного месяца, может применяться статья 175 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф от 5100 до 17 000 грн, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет. Также суд может запретить занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью.

Почему работники частных компаний редко жалуются

Несмотря на предусмотренные законом санкции, на практике добиться наказания работодателя в частном секторе бывает непросто. Как отмечает эксперт Андрей Забловский, обращение в Государственную службу по вопросам труда может создать для сотрудника дополнительные сложности.

Формально увольнять человека за подачу жалобы в контролирующий орган нельзя. Однако, по словам эксперта, работодатель может создать такие условия труда, при которых сотрудник в итоге решит уволиться по собственному желанию.

Есть и другая причина, по которой тема индексации не всегда становится предметом споров в коммерческих компаниях. Там нередко используют собственные системы мотивации: премии и бонусы, привязанные к результатам работы.

Забловский отмечает, что некоторые сотрудники могут даже не знать о положенной им индексации, поскольку больше ориентируются на дополнительные выплаты. Например, продавец может получить существенную премию за выполнение плана, привлечение нового клиента или заключение успешной сделки.