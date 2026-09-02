Ночной тариф на электроэнергию в Украине: сколько стоит свет ночью

Ночной тариф на свет в Украине в 2026 году: сколько стоит 1 кВт·ч ночью, как работает двухзонный счетчик и сколько можно сэкономить на электроэнергии.

Украинские бытовые потребители могут снизить расходы на электроэнергию, если используют двухзонный учет. При таком варианте стоимость электричества ночью вдвое ниже базовой цены.

Сейчас фиксированный тариф для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч, однако в определенные часы применяется коэффициент 0,5.

Сколько стоит электроэнергия ночью

При использовании двухзонного счетчика ночной период продолжается с 23:00 до 07:00.

В эти часы стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн за 1 кВт·ч. В остальное время — с 07:00 до 23:00 — применяется базовая цена 4,32 грн за кВт·ч.

Таким образом, ночной тариф не снижает стоимость всего потребления электроэнергии. Уменьшенная цена действует исключительно для тех киловатт-часов, которые счетчик зафиксировал в ночной период.

Фиксированная цена 4,32 грн за кВт·ч для бытовых потребителей продлена Кабинетом министров до 31 октября 2026 года.

Сколько можно сэкономить

Размер экономии напрямую зависит от того, сколько электроэнергии семья использует ночью.

Разница между дневной и ночной стоимостью составляет 2,16 грн за каждый кВт·ч. Поэтому для приблизительного расчета достаточно умножить объем ночного потребления на 2,16 грн.

Например, если за месяц двухзонный счетчик зафиксирует 100 кВт·ч ночью, экономия по сравнению с базовым тарифом составит 216 грн.

Такой способ учета может быть особенно выгоден для домохозяйств, которые регулярно используют энергоемкую бытовую технику и могут переносить часть потребления на ночные часы.

Ночной тариф и электроотопление — не одно и то же

Не стоит путать ночной тариф с другими специальными условиями оплаты электроэнергии.

Цена 2,16 грн за кВт·ч применяется именно благодаря коэффициенту для ночного периода при двухзонном учете. Это не отдельный тариф, доступный автоматически всем потребителям.

Также ночную цену не следует смешивать со стоимостью 2,64 грн за кВт·ч для электроотопления. Это отдельное условие, которое имеет собственные требования и применяется в других случаях.

Что нужно сделать для перехода на двухзонный учет

Перед переходом на двухзонный тариф необходимо проверить несколько моментов.

Поддерживает ли установленный счетчик двухзонный учет.

Корректно ли прибор разделяет дневное и ночное потребление.

Есть ли техническая возможность установить или заменить счетчик.

Какой порядок оформления действует у поставщика электроэнергии или оператора системы распределения.

Если счетчик не поддерживает двухзонный режим, простое использование электроприборов ночью не даст возможности платить по цене 2,16 грн за кВт·ч.

Поэтому сначала необходимо оформить соответствующий учет, а уже после этого переносить часть энергопотребления на ночные часы и рассчитывать возможную экономию.