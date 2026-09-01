Война дорожает: сколько средств срочно требуется Украине на оборону

Правительство ведет переговоры с международными партнерами о дополнительном финансировании

Корецкий объяснил дополнительную потребность в изменении характера войны и росте стоимости противостояния. Россия наращивает использование беспилотников и ракет, а значит, Украина должна увеличивать производство и закупку средств, необходимых для ведения боевых действий.

Речь идет, в частности, о дронах, наземных роботизированных комплексах и дальнобойной артиллерии. Именно эти направления, по словам главы правительства, нуждаются в дополнительных ресурсах.

Оборонные расходы — какой дефицит

Отдельной проблемой стало финансирование оборонных расходов в течение года. Корецкий сообщил, что в первой половине 2026 Министерство обороны использовало средства, предусмотренные на второе полугодие. Это создало дополнительный финансовый разрыв, который теперь необходимо компенсировать.

Премьер также отметил, что часть договоренностей Украины с международными партнерами до сих пор не реализована в полной мере. Поэтому существует риск, что государство не получит весь объем финансирования, заложенный в расчеты государственного бюджета на 2026 год.

Правительство пытается убедить партнеров предоставить дополнительные средства, одновременно призывая Верховную Раду принять необходимые законодательные решения.

Корецкий подчеркнул, что приоритетом остается полное финансирование сил обороны, поскольку без закрытия оборонного дефицита Украина может столкнуться с серьезными финансовыми рисками.

Украине необходимо дополнительно привлечь 27 млрд долларов, чтобы полностью профинансировать оборонные расходы в 2026 году. Правительство проводит переговоры с международными партнерами и рассчитывает получить дополнительную финансовую поддержку.

О необходимости привлечения средств заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

Украине не хватает денег на оборону

По словам главы правительства, в течение 2026 года Украина должна получить около 30 млрд долларов международной помощи в рамках уже согласованных программ. Значительную часть этой поддержки предоставляют европейские партнеры.

Однако этих средств недостаточно, чтобы покрыть все расходы, связанные с обороной страны. Дополнительные 27 млрд долларов необходимы для закрытия образовавшегося дефицита.

Одной из главных причин увеличения потребностей является изменение характера боевых действий. Россия активно наращивает применение ударных беспилотников и ракет, поэтому Украине приходится увеличивать объемы производства и закупок вооружения и военной техники.

В частности, дополнительные средства нужны для закупки и производства беспилотников, наземных роботизированных комплексов и дальнобойной артиллерии.

Почему возник дефицит оборонного бюджета

Отдельное давление на государственные финансы создало использование бюджетных средств раньше запланированного срока.

По словам премьер-министра, в первой половине 2026 года Министерство обороны израсходовало средства, которые изначально предусматривались на вторую половину года. В результате возник дополнительный разрыв в финансировании, который теперь необходимо закрыть.

Еще одна проблема связана с выполнением международных финансовых договоренностей. Часть ранее согласованной помощи пока не была предоставлена Украине в полном объеме.

Из-за этого существует риск, что государство не получит всю сумму внешнего финансирования, которая учитывалась при формировании бюджета на 2026 год.

Правительство рассчитывает на помощь партнеров

Кабинет министров продолжает переговоры с международными партнерами, пытаясь привлечь дополнительные ресурсы для обороны. Параллельно власти работают над выполнением условий, необходимых для получения финансовой поддержки.

Правительство также рассчитывает на принятие Верховной Радой необходимых законодательных решений.

Премьер-министр подчеркнул, что финансирование сил обороны остается ключевым приоритетом государства. По его словам, если не удастся своевременно закрыть оборонный дефицит, Украина может столкнуться с дополнительными серьезными финансовыми рисками.